Das haben sie vor

In ihrem Koalitionsvertrag setzt die neue Regierung auf erneuerbare Energien, bessere Sozialleistungen und schnelle Digitalisierung. Intensives Ringen um Details in vielen harten Verhandlungsrunden ist dem Werk vorausgegangen, das die Ampel-Partner gestern präsentierten. Worauf sie sich geeinigt haben – ein Überblick.

Klima

Die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, das Land auf einen Weg zu bringen, der mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar ist. Dafür sollen jetzt sehr schnell die erneuerbaren Energien ausgebaut werden – bis 2030 sollen sie 80 Prozent des (dann deutlich höheren) deutschen Strombedarfs decken. Umsetzen will die Koalition das unter anderem mit Solardächern auf allen neuen Gewerbebauten, auch auf neu gebauten Privathäusern sollen sie „die Regel“ werden. Zwei Prozent der Landesfläche sollen für Windenergie ausgewiesen werden. Den Ausstieg aus der Kohle will die Koalition bis 2030 „idealerweise“ auch schaffen. Ein neues gesetzliches Ausstiegsdatum soll es nicht geben, die Parteien setzen stattdessen auf steigende Preise im europäischen Emissionshandel.

Familie, Arbeit und Soziales

Die Ampel-Parteien wollen den Mindestlohn „in einer einmaligen Anpassung“ auf zwölf Euro pro Stunde anheben. Seit Mitte 2021 liegt er bei 9,60 Euro. Ursprünglich vorgesehen war, dass er bis Mitte 2022 auf 10,45 Euro steigen sollte. Die Verdienstgrenze für Minijobs steigt von 450 auf 520 Euro. Anstelle von Hartz IV soll ein Bürgergeld eingeführt werden. In den ersten beiden Jahren wird es gewährt, ohne dass das private Vermögen und die Angemessenheit der Wohnung überprüft werden. Das entspricht den gegenwärtigen Corona-Ausnahmeregeln. Sogenannte Mitwirkungspflichten von Beziehern des Bürgergelds soll es weiterhin geben – ähnlich wie bei Hartz IV.

Wohnen

Um den Wohnungsmarkt zu entlasten, will die Ampel dafür sorgen, dass pro Jahr 400 000 neue Wohnungen, davon 100 000 öffentlich geförderte, geschaffen werden. Zudem soll die Mietpreisbremse bis zum Jahr 2029 verlängert werden.

Rente

Die Ampel-Koalition verzichtet auf Rentenkürzungen und ein höheres Renteneintrittsalter. Das Rentenniveau soll nicht unter 48 Prozent sinken, der Beitragssatz nicht über 20 Prozent. Zur Stabilisierung des Systems ist unter anderem der Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung geplant. Hierfür soll aus der Staatskasse ein Kapitalstock in Höhe von zehn Milliarden Euro eingerichtet werden.

Finanzen

Steuerentlastungen wird es in dieser Wahlperiode nicht geben, Steuererhöhungen dafür auch nicht. Auf mehr konnten sich die Ampel-Partner nicht verständigen. Das Steuersystem soll aber vereinfacht werden, Details dazu sind offen. Immerhin sind einige kleinere Entlastungen angekündigt: So steigt der Sparerpauschbetrag 2023 auf 1000 Euro (2000 Euro bei Zusammenveranlagung), der Ausbildungsfreibetrag steigt auf 1200 Euro. Die Vollbesteuerung der Renten wird gestreckt und soll nun erst 2060 erreicht werden. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll ab 2023 wieder eingehalten werden. Im kommenden Jahr sollen noch einmal neue Kredite aufgenommen werden.

Gesundheit und Pandemie

Die überlasteten Beschäftigten in der Pflege sollen laut Olaf Scholz einen erneuten Bonus bekommen. Die künftigen Ampel-Koalitionspartner hätten sich verständigt, dafür eine Milliarde Euro bereitzustellen. Zudem wollen sie die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen einfacher machen. Das Gesundheitssystem soll zudem digitaler werden. In der Langzeitpflege sollen Löhne und Arbeitsbedingungen besser und die Lohnlücke zwischen Kranken- und Altenpflege geschlossen werden.

Moderne Gesellschaft

Die Gesellschaft, so die Idee, ist an vielen Stellen weiter als das Recht, das soll sich jetzt ändern. Prominentes Beispiel: Cannabis soll zukünftig in lizenzierten Geschäften frei erhältlich sein. Zudem wird Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs, der die Information über Schwangerschaftsabbrüche auf den Webseiten von Ärzten unter Strafe stellt, abgeschafft. Auch das Transsexuellengesetz soll bald Geschichte sein. Eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts soll Mehrfachstaatsbürgerschaften ermöglichen. Eine Einbürgerung soll schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren möglich sein.

Sicherheit

Ein unabhängiger Polizeibeauftragter soll kommen, die Kontrolle der Behörden durch das Parlament verbessert und der Kampf gegen Extremismus in der Polizei verstärkt werden. Zugleich werden Überwachungsmaßnahmen der Polizei und der Nachrichtendienste überprüft. Langfristig sollen drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Militär, Diplomatie und Entwicklungspolitik ausgegeben werden.

Außenpolitik

Deutschlands Rolle in der Welt? Europa steht ganz vorn. „Unsere Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik werden wir wertebasiert und europäischer aufstellen“, heißt es im Koalitionsvertrag. Die EU soll international handlungsfähiger werden. Die bislang gültige Einstimmigkeitsregel im EU-Ministerrat in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) soll gekippt werden. Darüber hinaus ist die Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung Leitmotiv. Sprich: Konflikte sollen in Institutionen wie den Vereinten Nationen behandelt werden. bac/ck/tma/ape