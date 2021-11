Das 1,5-Grad-Ziel klar verfehlt

Glasgow. Zwei Wochen haben sich die Staaten Zeit genommen, um auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow bei den vielen Baustellen der Klimapolitik voranzukommen. Doch das zentrale Ziel, die Erderhitzung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, war am Freitag noch immer in weiter Ferne. Die Verhandlungen würden mindestens bis Samstag dauern, hieß es am Abend. Die Experten des Climate Action Tracker errechneten, dass die neuen Ankündigungen für Methan, Kohle, Wälder und Verkehr bei voller Umsetzung nur neun Prozent der Lücke schließen würden zwischen den bisherigen Plänen der Staaten.

Mehr Geld für ärmere Staaten

Längere Dürren, mehr Starkregen, häufigere Überschwemmungen: An Folgen der Erderhitzung müssen sich Menschen weltweit anpassen, vor allem in den armen Staaten auf der Südhalbkugel. Dafür soll mehr Geld fließen als bisher. Im Entwurf für die Abschlusserklärung werden die Staaten aufgefordert, die Finanzhilfen bis 2025 zu verdoppeln im Vergleich zu jetzt. Derzeit fließen dafür weltweit etwa 20 Milliarden Dollar (rund 17,5 Milliarden Euro).

Geld für entstandene Schäden

Geld für Schäden, die schon jetzt infolge der Erderwärmung entstanden sind, ist seit zig Jahren eins der größten Streitthemen zwischen reichen und ärmeren Ländern. Erstmals könnte es nun ein Finanztopf dafür in den Abschlusstext schaffen, zumindest war dies im jüngsten Entwurf vorgesehen. Klima-Experte Jan Kowalzig von Oxfam sieht das aber nur als „Trippelschritt in die richtige Richtung“. Es gebe keinerlei Verpflichtung für die Staaten.

Bremse bei der Erderwärmung

Schon vor dem Gipfel war klar: Die bisherigen Klimaschutzpläne der Nationen reichen bei weitem nicht aus, um das angestrebte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Der jüngsten Analyse des sogenannten Climate Action Tracker zufolge steuert die Welt stattdessen mit den bisherigen Ankündigungen auf 2,4 Grad zu bis zum Jahr 2100 – aber auch nur unter der sehr optimistischen Annahme, dass alle Versprechungen der Staaten für dieses Jahrzehnt auch eingehalten werden. Deshalb ist klar: Es muss weiter nachgebessert werden.

Der jüngste Entwurf des Glasgower Abschlusstextes drängt die Staaten dazu, das bis Ende 2022 zu tun. Einige Staaten haben jedoch bislang überhaupt keinen Plan vorlegt und wollen sich nicht drängeln lassen.

Abschied von den Klimasünden

Der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gilt als zentral für die Chance auf 1,5 Grad. Doch Länder wie Australien oder China wollen noch Jahrzehnte weiter Kohle verbrennen. Trotzdem könnte ein Appell zum Abschied von der Kohle erstmals Eingang in einen COP-Abschlusstext finden. Mehr als 40 Staaten bekannten sich in den ersten Tagen der COP konkret zum Abschied von der Kohle.

Die Industriestaaten wollen demnach in den 30er Jahren aus der Kohle aussteigen, andere spätestens in den 40er Jahren. Außerdem sagte eine Reihe von Staaten zu, nicht mehr in Kohle, Öl und Gas zu investieren. Letzterer Allianz schloss sich Deutschland erst mit einigen Tagen Verspätung an.

Aus für Benzin- und Dieselautos

Zwei Dutzend Staaten vereinbarte, ein Enddatum für den Verkauf von Benzin- und Dieselautos festzusetzen. Mit dabei sind auch sechs große Auto-Hersteller, darunter Mercedes und Ford. Deutschland ist zunächst nicht dabei. Die Regierungen wollen, dass alle Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 emissionsfrei sind, und in den führenden Märkten bis spätestens 2035. Die Autokonzerne sollen spätestens 2035 nur noch emissionsfreie Autos verkaufen.

Stopp der Öl- und Gasproduktion

Rund ein Dutzend Staaten wollen unter der Führung von Dänemark und Costa Rica konkrete Ausstiegsdaten für die Öl- und Gasproduktion festlegen. Der dänische Klimaminister Dan Jørgensen sagt dazu: „In einer 1,5-Grad-Welt gibt es keinen Platz für Öl und Gas.“ Deutschland gehört wie bereits bei mehreren anderen internationalen Allianzen nicht zu den Unterzeichnern.

Der Methan-Pakt

Methan ist dem Weltklimarat zufolge für die Hälfte der Klimaerwärmung verantwortlich. Mehr als 100 Staaten haben sich unter Führung der EU und USA das Ziel gesetzt, ihre Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber 2020 zu senken.

Das Entwaldungs-Ziel

Bäume speichern CO2 und sind damit wichtige natürliche Verbündete im Kampf gegen die Erderwärmung. Es sorgte deshalb für viel Aufsehen, als sogar Brasilien und mehr als 100 weitere Staaten sich in Glasgow dazu verpflichteten, die Zerstörung ihrer Wälder und anderer Ökosysteme bis 2030 zu stoppen. Experten wiesen allerdings darauf hin, dass eine ähnliche Erklärung von 2014 vollkommen wirkungslos geblieben sei. dpa