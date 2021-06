„Darauf haben Taliban gewartet“

Kabul. Mohammad Zahed wirkt nervös, sobald er sich durch den dichten Verkehr der Kabuler Innenstadt schlängelt. Ein Stau wird meist von Attentätern ausgenutzt, um Haftbomben zu platzieren. In den letzten Monaten wurden Intellektuelle, Journalisten, politische Aktivisten oder religiöse Gelehrte damit gezielt getötet. Zahed weiß, dass auch er ein potenzielles Ziel für Terroristen ist. Immerhin hat er in den letzten Jahren mit Nato-Einheiten, allen voran mit der Bundeswehr, zusammengearbeitet.

AdUnit urban-intext1

Zahed, Ende 30, ist für eine große Telekommunikationsfirma in Kabul tätig. In den letzten zehn Jahren kümmerte er sich auch um die Datenleitungen der Bundeswehr. Seine Arbeit war logistisch wichtig, um den Einsatz der Soldaten vor Ort und die damit verbundene Kommunikation zu ermöglichen. Einer seiner Arbeitskollegen wurde im vergangenen Jahr getötet.

Am Mittwoch kehrten die letzten 264 Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurück. Die drei Transportflugzeuge der Luftwaffe landeten auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. Damit geht die fast 20-jährige Anti-Terror-Mission am Hindukusch zu Ende. Diese begann kurz nach den Anschlägen am 11. September 2001. Während auch die USA und weitere Verbündete sukzessive abziehen, versinkt Afghanistan zunehmend im Chaos.

Seit Mai konnten die Taliban 90 der insgesamt knapp 400 Distrikte erobern. Runde die Hälfte des Landes wird von den selbst ernannten Gotteskriegern kontrolliert oder ist umkämpft. Die meisten der Regionen könnten jederzeit von den islamistischen Extremisten überrannt werden. Die Regierung in Kabul ist schwach. Vor allem im Norden, wo die Bundeswehr stationiert war, marschieren die Taliban voran. Nach den Eroberungszügen wird erbeutetes Kriegsmaterial, etwa Dutzende von geländegängigen Militärfahrzeugen und zahlreiche Waffen, zur Schau gestellt. Derweil „interviewen“ die Medienfachleute der Terrorgruppen afghanische Soldaten, die sich ergeben haben. Die Bilder werden als Propagandamaterial zur Rekrutierung von Nachwuchs benutzt.

AdUnit urban-intext2

In den letzten Jahren konnten sich die Taliban in den Distrikten rund um große Provinzhauptstädte festsetzen. Sowohl die Provinzregierungen als auch die Sicherheitskräfte gelten als unorganisiert und korrupt. „Der einfache und meist unterbezahlte Soldat fragt sich, warum er für solche Führer sein Leben riskieren sollte“, kommentiert ein Einwohner der nördlichen Provinz Baghlan. Auch dort sind die Taliban stark.

Die Dschihadisten haben besonderes diejenigen Afghanen im Visier, die den ausländischen Truppen geholfen haben. Es sind Menschen wie Mohammad Zahed. Konkret betrifft dies Tausende von Afghanen. Während viele von ihnen ihre Heimat in den letzten Jahren verlassen haben, mussten andere bleiben. Sie sind es, die nun die Vergeltung der Taliban fürchten. „Ich kann seit Jahren nicht mehr in meine Heimatprovinz reisen, weil man mich dort als Verräter betrachtet“, erzählt Zahed.

AdUnit urban-intext3

Für viele ein Déjà-vu

Hajji Sherazuddin, Buchhändler, der nahe des Großen Basars in Kabul arbeitet, hegt keine Sympathien für die Taliban. Den geplanten Abzug der US-Truppen unterstützt er jedoch. „Sie haben hier nichts verloren. Es ist gut, dass sie abziehen“, meint er. Der Abzug der US-Truppen ist für viele Afghanen ein Déjà-vu. 1989 verließen die letzten sowjetischen Truppen nach ihrer zehnjährigen Besatzung das Land. Das letzte kommunistische Regime konnte sich drei weitere Jahre dank finanzieller und logistischer Unterstützung aus Moskau halten. Nachdem der Geldhahn abgedreht wurde, nahmen die Mudschaheddin – Guerilla-Gruppierungen, die gegen die Sowjets und die Marionetten-Regierung gekämpft hatten – Kabul ein. Ein blutiger Bürgerkrieg kostete Tausende von Afghanen das Leben. Dann kamen die Taliban an die Macht.

AdUnit urban-intext4

Vor allem in den ländlichen Regionen haben die Taliban schon seit Langem wieder das Sagen. Sie rücken immer weiter vor. Auch in manchen Kabuler Vororten sind sie bereits präsent. Umso besorgter zeigen sich viele Frauen, die mittlerweile ein urbanes Leben führen, studieren oder berufstätig sind. „Auf den Abzug der ausländischen Truppen haben die Taliban nur gewartet. Ich fürchte mich vor ihrer Rückkehr. Sie betrachten Frauen nicht als Menschen“, warnt Marwa Hashemi, eine Ärztin aus Kabul.

Für Mohammad Zahed ist all dies Grund genug, um Afghanistan zu verlassen. „Ich hoffe, dass die deutsche Bürokratie schnell arbeitet und wir endlich abreisen können“, betont er. Sein Ziel: Stuttgart, wo Verwandte von ihm bereits leben. „Ich möchte, dass meine Töchter zur Schule gehen können, ohne dass sie entführt oder von Bomben oder Terroristen bedroht werden.“