Dahoam ein großer Hundenarr

München. Markus Söder ist ein Mann mit vielen Gesichtern und Idolen. Grünes Shrek-Monster, Marilyn Monroe, Homer Simpson oder Gene Simmons von der Metalband Kiss – zur Fasnacht in Franken schlüpfte Söder schon in viele Kostüme. Zum Allgemeinwissen in Bayern gehört, dass der junge Söder sich in seinem Kinderzimmer unter dem Dach ein Poster mit dem Konterfei von CSU-Übervater Franz Josef Strauß über das Bett hängte. Jetzt erleben die Deutschen den 54-Jährigen in seiner Lieblingsrolle – der des machtbewussten Alphapolitikers, der nach der Kanzlerschaft greifen will.

AdUnit urban-intext1

Dahoam in Nürnberg schlägt Söders Herz am heftigsten. Seit mehr als 20 Jahren ist der promovierte Jurist und Ex-Journalist beim Bayerischen Rundfunk mit Karin Baumüller-Söder verheiratet. Das Paar hat eine erwachsene Tochter und zwei jugendliche Söhne, dazu kommt noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung des Politikers. Baumüller-Söder ist Diplom-Kauffrau und entstammt einer fränkischen Maschinenbaufamilie. Söders Eltern Renate und Max betrieben in Nürnberg eine Baufirma.

Als die Corona-Pandemie in Altenheimen viele Todesopfer forderte, erinnerte Söder Ende 2020 im Landtag emotional an seine eigene Familiengeschichte: „Meine Eltern sind sehr früh verstorben. Meine Mutter mit 56, drei Wochen vor meiner ersten Landtagswahl 1994. Mein Vater mit 72.“ Im vergangenen Sommer postete er auf Instagram ein Foto aus Kindertagen mit seinem Vater, der im August seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte: „Söhne wollen als Kinder immer anderes werden als ihre Väter. Dabei sind sie, trotz unterschiedlicher Umstände und Zeiten, viel ähnlicher, als sie zugeben. Kümmern wir uns immer um unsere Eltern im Leben, denn später können wir sie nur noch vermissen.“

Einen festen Platz im privaten Söder-Kosmos haben Schäferhündin Molly und Zwergpinscherdame Bella. 2019 starb Labradorhündin Fanny, die zwölf Jahre zur Familie gehörte. Fanny sei „die entspannte Dame“ gewesen, Bella dagegen „ein absoluter Wirbelwind und der perfekteste Wachhund, den wir je hatten“, sagte Söder einmal. Viel mehr als über seine Hunde gibt er aus dem Privatleben nicht preis.

AdUnit urban-intext2