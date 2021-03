Berlin. Im Konrad-Adenauer-Haus herrscht Katerstimmung. In der Halle der CDU-Parteizentrale in Berlin-Tiergarten hat sich nur ein kleines Grüppchen von Journalisten versammelt. Hier, wo Mitarbeiter und Parteifunktionäre schon ausgelassen so manchen Wahlsieg gefeiert haben, ist an diesem Abend niemand von der Parteiprominenz zu sehen. Das liegt nicht nur an den Corona-Auflagen. Für die CDU gibt es keinen Grund zum Jubeln.

Es ist an Generalsekretär Paul Ziemiak, die schlechten Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu kommentieren. Überraschend kamen sie nicht: Schon vor der Maskenaffäre um zwei Unionsabgeordnete, die sich an der Vermittlung von Aufträgen mit Schutzausstattung bereicherten, sah es in beiden Bundesländern nicht gut für die CDU aus. Doch nun wird sie in Baden-Württemberg möglicherweise sogar aus der Regierung fliegen, in der sie zuletzt nur noch Juniorpartner war. Ausgerechnet im lange tiefschwarzen Südwesten, dessen Landtagsergebnisse stets über dem Bundesdurchschnitt lagen, hat die CDU eine historische Niederlage erlitten.

Sündenbock-Prinzip in der Politik

Armin Laschet spricht Anfang März bei einem Mitgliederchat im Rahmen einer CDU-Live-Veranstaltungsserie in der Berliner CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. © dpa

CDU-Chef Armin Laschet ist am Sonntagabend nicht in der Parteizentrale. Er wird sich erst Montagmittag – nach der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand – mit der baden-württembergischen Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann und dem rheinland-pfälzischen Herausforderer Christian Baldauf den Fragen der Presse stellen.

Es wird kein angenehmer Termin. Zwar ist Laschet nicht für die Niederlagen verantwortlich. Er ist erst seit 50 Tagen als neuer CDU-Chef im Amt, hat sich in dieser Zeit noch keine gravierenden Fehler geleistet. Aber in der Politik herrscht das Sündenbock-Prinzip: Schlechte Ergebnisse bleiben immer auch an der Parteiführung hängen.

Noch bleibt Laschet etwas Zeit bis zur Bundestagswahl. Doch schon bald nach Ostern soll die Entscheidung fallen, wen die Union als Spitzenkandidaten in das Rennen für die Nachfolge von Angela Merkel schickt. Zwei Faktoren entscheiden dabei, ob es Laschet wird. Ganz wichtig wird sein, ob er sich als Krisenmanager profiliert – so wie einst Merkel in der Parteispendenaffäre der CDU. Sie stellte sich damals öffentlich gegen ihren einstigen Förderer Helmut Kohl und konnte mit dem Image der Reformerin gewinnen. Die zweite Frage ist, wie sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verhält. Wird er die Schwäche der CDU nutzen, um seine eigenen Ambitionen auf das Kanzleramt deutlich zu machen? Oder wird der CSU-Chef das Risiko scheuen, als Spitzenkandidat am Ende eine Niederlage zu kassieren und als zahnloser Löwe nach Bayern zurückkehren zu müssen?

Wer auch immer die Union in den Wahlkampf führt, er wird mit dem Problem zu kämpfen haben, dass die Vorgänge der vergangenen Tage das alte Image von der Partei der Seilschaften und Vetternwirtschaft wieder belebt haben. Die „Ehrenerklärung“, die die Spitze der Bundestagsfraktion den Abgeordneten von CDU und CSU abverlangte, reicht dafür nicht aus. Zwar haben alle Mitglieder unterschrieben, dass sie sich nicht an der Vermittlung von Geschäften mit Schutzausrüstung direkt oder indirekt verdient haben. Aber einer der Unterzeichner, der Thüringer Abgeordnete Mark Hauptmann, musste kurz danach wegen fragwürdiger Geschäftskontakte mit Aserbaidschan sein Mandat niederlegen. Am Sonntag wurde bekannt, dass er außerdem an Maskendeals beteiligt war, für die sein Kreisverband eine Spende in Höhe von 7000 Euro erhalten haben soll.

Am Sonntagabend hat eine Gruppe von rund 25 Parteifunktionären deshalb eine Resolution an Parteichef Laschet und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geschickt. In dem dreiseitigen Papier, das dieser Redaktion vorliegt, werden unter anderem schärfere Auflagen für die Parteienfinanzierung und strengere Verhaltensregeln für Abgeordnete gefordert. So soll der Erhalt von Honoraren oder Spenden für Vorträge, die im Zusammenhang mit der Abgeordnetentätigkeit stehen, verboten werden. Außerdem setzen sich die Unterzeichner – wie zuvor schon der Fraktionsvorstand – dafür ein, Bestechlichkeit vom Vergehen zum Verbrechen hochzustufen.

Das würde für Betroffene nicht nur den Verlust des Übergangsgeldes nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag, sondern auch den Verlust ihrer (Wieder-)Wählbarkeit bedeuten. Unterzeichnet haben das Papier unter anderem die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien sowie die Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer, Roderich Kiesewetter, Peter Tauber und Heribert Hirte. Einer der Initiatoren ist Johannes Wiegelmann, der im hessischen Main-Kinzig-Kreis CDU-Direktkandidat für den Bundestag ist.

Diesmal ohne Merkel

Doch nicht alle in der Partei sehen solche Bemühungen mit Begeisterung. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, warnte nach Informationen dieser Redaktion Parteifreunde in Mails davor, das Papier zu unterzeichnen. Er halte ein solches Vorgehen für „sehr gefährlich und wenig hilfreich“.

Der schlechte Start ins Superwahljahr ist für die CDU kein gutes Omen. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt, dass ein Sieg bei der Bundestagswahl damit nicht ausgeschlossen ist. Im Januar 2013 mussten die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Niedersachsen überraschend deutliche Verluste hinnehmen. Die schwarz-gelbe Koalition wurde von einem rot-grünen Bündnis unter der Führung von Stephan Weil (SPD) abgelöst. Obwohl die Wahl als wichtiger Stimmungstest galt, gewann die Union im Herbst 2017 die Bundestagswahl. Der Unterschied zu 2021: Damals trat die amtierende Kanzlerin Angela Merkel erneut an. Im kommenden September wird die Union ohne sie gewinnen müssen.