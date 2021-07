Dämpfer für Boris Palmer in Tübingen

Tübingen/Mannheim. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hatte es eilig, bereits an diesem Montag sollte der Gemeinderat der Universitätsstadt einer drastischen Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken zustimmen. Doch so schnell geht es nicht, wie eine Sprecherin der Universitätsstadt am Sonntag dieser Redaktion bestätigte. Im Klimaschutzausschuss wurden demnach Palmers Pläne vertagt. Der OB wollte 2022 die Gebühren für das Anwohnerparken von 30,70 Euro im Jahr auf 360 Euro für SUVs erhöhen, die mehr als 1800 Kilo wiegen. Die Halter von kleineren Autos hätten die Hälfte bezahlen müssen, ebenso Sozialhilfebezieher.

© picture alliance/dpa

Der Vorschlag war in dem Gremium nicht mehrheitsfähig, wie die Sprecherin weiter ausführte. „Die Stadtverwaltung wird ihren Vorschlag nun noch einmal überarbeiten“, sagte sie. Eine Beschlussfassung des Gemeinderats sei „frühestens am 30. September“ möglich.

Einem Bericht des „Reutlinger Generalanzeigers“ zufolge hielten die meisten Fraktionen im Ausschuss die angestrebten Gebühren für zu hoch. SPD, Tübinger Liste, CDU und FDP sprachen sich für 120 Euro im Jahr aus. Linke-Fraktion und FDP gaben in ihren Anträgen an, die Gebühren sollten weniger stark oder überhaupt nicht steigen.

Palmer schrieb auf Facebook, dass die Stadtverwaltung einen Stufenplan anstrebe, der eine Erhöhung der Jahresgebühr auf 360 Euro „im Schnitt“ in wenigen Jahren vorsehe. Aber das ist jetzt eher Zukunftsmusik. Übereinstimmung gab es dem Zeitungsbericht zufolge nur darüber, dass mit den Einnahmen aus den höheren Gebühren der öffentliche Nahverkehr in Tübingen verbessert und günstiger werden soll.

SPD kritisiert Elke Zimmer

„Wenn die Bewohnerparkgebühren niedriger ausfallen, müssen durch Ausweitung der Gebührenzonen auf die ganze Kernstadt, höhere Gebühren für das Straßenparken und eine Nahverkehrsabgabe, die nicht mehr am Stellplatz, sondern am Fahrzeug ansetzt, entsprechend höhere Einnahmen generiert werden“, so Palmer auf Facebook.

Elke Zimmer, die Parlamentarische Staatssekretärin (Grüne), hatte sich im Gespräch mit dieser Redaktion auch für höhere Gebühren in ihrem Wahlkreis ausgesprochen. Diese Position der Mannheimer Landtagsabgeordneten ist auf Kritik der SPD-Bundestagskandidatin aus Mannheim gestoßen. Isabel Cademartori sagte mit Blick auf die Aussagen Zimmers und die Erhöhungspläne in Tübingen: „Eine so drastische Erhöhung der Gebühren ist unsozial – man kann Klimaschutz nicht nur über den Geldbeutel regeln.“