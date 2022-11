Covid-Tote durch Fehler im Privatlabor

London. Ein Fehler in einem englischen Labor hat dazu geführt, dass geschätzte 23 Menschen an Covid-19 gestorben sind. Zu diesem Schluss ist am Dienstag eine Untersuchung der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) gekommen. Verantwortlich für den Fehler ist ein Privatlabor der Immensa Health Clinic in der nordenglischen Stadt Wolverhampton. Zwischen dem 2. September und 12. Oktober 2021 stufte das Labor rund 39 000 PCR-Tests als negativ ein, obwohl sie positiv waren.

Der Grund war, dass der Schwellenwert, ab dem ein Test als positiv gilt, falsch gesetzt wurde. „Das bedeutet, dass manche PCR-Tests vom Labor als negativ für Sars CoV-2 gemeldet wurden, die jedoch als positiv hätten gelten sollen“, so die UKHSA. Aufgrund des negativen Resultats verzichteten die Patienten auf die Selbstisolation. Laut Schätzung der UKHSA infizierte jede von ihnen im Durchschnitt zwei weitere Personen. Dies habe dazu geführt, dass sich 55 000 zusätzliche Menschen ansteckten. Das habe 680 Hospitalisierungen nach sich gezogen und 23 Todesfälle. Die Gesundheitsbehörde NHS habe nichts tun können, um den Fehler im Privatlabor zu vermeiden.

Neuer Auftrag trotz Hinweisen

Der Fall wirft auch ein schlechtes Licht auf die Regierung. Diese vergab zu Beginn der Pandemie viele öffentliche Aufträge auf die Schnelle an Privatfirmen, ohne genau zu prüfen, ob diese geeignet waren. Immensa Health Clinic wurde im Mai 2020 vom Ex-Managementberater Andrea Riposati gegründet. Drei Monate später gab ihm das britische Gesundheitsministerium einen Vertrag für Tests im Wert von 119 Millionen Pfund. Bereits im Januar 2021 gab es Hinweise, dass bei Immensa nicht alles zum Besten steht. Eine Zeitung berichtete, dass Angestellte im Labor Alkohol tranken, Fußball spielten oder schliefen. Das Gesundheitsministerium versprach, eine Untersuchung zu starten – trotzdem erhielt das Labor wenig später einen weiteren öffentlichen Auftrag im Wert von 50 Millionen Pfund.

Riposati ist auch der Gründer des PCR-Testlabors Dante Labs, das auch in der Kritik steht. Das Labor soll Testresultate für Reisende nicht rechtzeitig oder gar nicht gemeldet haben. Im September lancierte die Wettbewerbsbehörde eine offizielle Untersuchung.