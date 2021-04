Sofia. Mauer Wahlkampf, keine Großkundgebungen, wenig Pathos: Vor der Parlamentswahl in Bulgarien an diesem Ostersonntag drehte sich praktisch alles um die dritte Corona-Welle, die dem ärmsten EU-Land mit seinen sieben Millionen Einwohnern Fallzahlen in Rekordhöhe bringt. Die Kandidaten stritten in den Wahlstudios der Fernsehsender über Wirtschaft, Steuern und Korruption. Doch sehr oft dominierten die Fragen nach der richtigen Corona-Strategie die Diskussion.

Boiko Borissow, Ministerpräsident von Bulgarien – noch. © dpa

Ministerpräsident Boiko Borissow versucht, die Corona-Krise zu meistern, indem er einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen sucht. Ein dritter Teil-Lockdown wurde zum 1. April gelockert – gerade noch vor der Wahl. Um die Impfkampagne zu beschleunigen, ordnete Borissow „Grüne Korridore“ für Impfwillige an. Vom Lockdown betroffenen Bereiche wie Gastronomie und Kultur wurden mit fast 100 Millionen Lewa (rund 50 Millionen Euro) unterstützt.

„Ich verspreche nur Arbeit, Arbeit, Arbeit“, so der 61-Jährige zu seinen Landsleuten. Seine bürgerliche Partei GERB wolle das Land weiter modernisieren, Infrastruktur ausbauen, Arbeitsplätze schaffen und den Euro zum 1. Januar 2024 einführen. Die angepeilten höheren Löhne und Gehälter gibt die GERB nun in Euro an. Damit will sie betonen, dass Bulgarien vergangenes Jahr in den EU-Wechselkursmechanismus aufgenommen wurde. Dieser gilt als Wartezimmer für den Euro.

Borissows Kritiker wollen nach dem Motto „Alle gegen GERB“ verhindern, dass er eine vierte Regierung bildet. Der einstige Feuerwehrmann, ehemalige Leibwächter des kommunistischen Diktators Todor Schiwkow, frühere Bürgermeister der Hauptstadt Sofia regiert mit kurzer Unterbrechung seit 2009. Die Opposition wirft ihm massive Korruption und einen überaus autoritären Regierungsstil vor. Im vergangenen Sommer gab es monatelang Proteste auf den Straßen.

Regierungspartei liegt vorn

Doch gerade Borissows Macho-Allüren und flexibles Handeln scheinen anderen zu gefallen. In den Umfragen führt die GERB vor der größten Oppositionspartei, den Sozialisten (BSP). Demnach hat Borissow gute Chancen, die Wahl mit 22 bis 28 Prozent vor den Sozialisten (18 bis 23 Prozent) zu gewinnen. Ob das reicht, um Ministerpräsident zu bleiben, ist jedoch fraglich. In einem Parlament mit bis zu sieben Parteien dürfte die Bildung der neuen Regierung kompliziert werden.

Die aktuellen Regierungsparteien verwiesen im Wahlkampf darauf, dass binnen vier Jahren das Durchschnittsgehalt um 50 Prozent angestiegen sei und sich die Mindestrenten fast verdoppelt hätten. Doch Bulgarien hat immer noch viel Reformbedarf – etwa beim Gesundheitswesen, wie es die Corona-Pandemie zeigt, im Medienbereich und vor allem bei der Justiz. Im Korruptionsindex von Transparency International belegt es zusammen mit Ungarn und Rumänien im EU-Vergleich den letzten Platz. dpa

