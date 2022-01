Corona-Tote: Johnson beklagt «furchtbaren Tribut»

London (dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich betrübt gezeigt über die hohe Zahl an Corona-Toten in seinem Land. Am Wochenende hatte die Zahl der Todesfälle bei mittels PCR-Test bestätigten Corona-Infizierten die Marke von 150.000 überschritten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Großbritannien ist das erste Land Europas, mit Ausnahme Russlands, das so viele Tote in der Pandemie zu beklagen hat.

«Das Coronavirus hat einen furchtbaren Tribut in unserem Land gefordert (...)», schrieb Johnson am Samstagabend auf Twitter. Den Angehörigen der Gestorbenen sprach der konservative Politiker sein Mitgefühl aus und fügte hinzu: «Unser Ausweg aus dieser Pandemie ist, dass jeder seinen Booster bekommt, oder die erste oder zweite Impfung, wenn noch nicht erhalten.»

Die tatsächliche Zahl der Corona-Toten im Vereinigten Königreich dürfte sogar noch höher sein. So wurde bereits auf mehr als 173.000 Totenscheinen in Großbritannien Covid-19 vermerkt. Das Land mit etwa 67 Millionen Einwohnern ist weiter fest im Griff der Omikron-Welle. Allein am Samstag wurden rund 146.000 Neuinfektionen registriert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) wurde zuletzt mit 1900 angegeben (Stand: 3. Januar). Während die Kurve in London inzwischen aber abzuflachen scheint, steigen die Zahlen im Norden Englands weiterhin stark an.

Regierung gegen schärfere Maßnahmen

Schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im größten Landesteil England lehnt die Regierung in London bislang unter Verweis auf die nicht im selben Maß gestiegenen Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ab. Immer mehr Krankenhausträger schlagen jedoch Alarm, weil ihnen wegen der vielen Infektionsfälle zunehmend Personal fehlt.

Die Regierung von Johnson steht unterdessen wegen angeblicher Missachtung der eigenen Lockdown-Regeln weiter in der Kritik. Neues Öl ins Feuer goss der ehemalige Chefberater Johnsons, Dominic Cummings. Ihm zufolge hatte ein führender Regierungsmitarbeiter im Mai 2020 per Email zu Drinks im Garten des Regierungssitzes 10 Downing Street geladen. Warnungen, es handle sich um einen Verstoß gegen die damals geltenden Lockdown-Regeln, seien ignoriert worden, schrieb der im Streit aus der Regierung ausgeschiedene Cummings in einem am Freitag veröffentlichten Blogeintrag.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bereits Ende vergangenen Jahres war Johnson wegen Berichten über Lockdown-Partys im Regierungssitz erheblich unter Druck geraten. Eine interne Untersuchung soll derzeit klären, ob dabei gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. Im Fokus stehen Berichte über Partys im Dezember 2020.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-645043/4