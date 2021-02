Mannheim/Karlsruhe. In der Pharmabranche sind sich alle einig: Corona-Selbsttests können zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Deshalb forschen viele Pharmakonzerne an solchen Tests. Doch auch kleinere Unternehmen nehmen sich des Themas an.

AdUnit urban-intext1

Etwa das Mannheimer Biotech-Start-up Pharmact, das seit geraumer Zeit einen Gurgeltest zur Laienanwendung entwickelt. Der Belmonitor, so heißt der Gurgeltest, befinde sich noch in Überarbeitung, um für den medizinischen Laien eine noch einfachere Handhabung zu erzielen, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilt. „Sobald diese abgeschlossen ist, wird auch die Sonderzulassung beantragt.“

Der Schweizer Konzern Roche, der mit seiner Diagnostik-Sparte einen großen Standort in Mannheim hat, bietet bereits seit Beginn der Krise Corona-Tests an. Genaue Informationen, ob und, wenn ja, inwieweit Roche an Laientests arbeitet, konnte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht geben. Man prüfe alle Optionen. „Selbsttests könnten eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie einnehmen“, schreibt die Sprecherin. Man stehe bereits im engen Austausch mit den zuständigen Behörden, könne aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Ausblick zu einer möglichen Sonderzulassung für einen Selbsttest geben.

Zulassung für weitere Methode?

Roche Diagnostics hat 2020 mehrere Produkte für die Corona-Diagnostik eingeführt. Neben PCR-, Antikörper- und Antigentests bietet der Konzern auch Nasaltests an. Heißt: Es reicht ein Abstrich im vorderen Nasenbereich. Diagnostik-Chef Thomas Schinecker sagte der RTL/ntv-Redaktion, Privatpersonen sollten künftig den Schnelltest auch von zu Hause selber durchführen können. Gespräche mit der Bundesregierung würden derzeit geführt, wird Schinecker in dem Medium zitiert.

AdUnit urban-intext2

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat indes angekündigt, dass Corona-Selbsttests etwa auch in Drogeriemärkten vertrieben werden sollen. Der größte Drogeriemarkt in Deutschland ist mit einem Umsatz von rund 8,54 Milliarden Euro die Karlsruher Kette dm. Und diese plane schon länger, solche Laientests ins Sortiment einzuführen, wie Geschäftsführer Sebastian Bayer auf Nachfrage erklärt. „Da wir bei dm einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten möchten, sind wir unter anderem schon seit Längerem intensiv mit verschiedenen Herstellern im Gespräch zu Corona-Schnelltests.“ Man werde nach der Zulassung der ersten Schnelltests für Laien alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um entsprechende Produkte anbieten zu können.

Auch der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix wird eigenen Angaben zufolge „in Kürze verschiedene Corona-Selbsttests auf Lager haben und gegenüber seinen Kunden, den Vor-Ort-Apotheken, vertreiben“. Das erklärt ein Sprecher auf Anfrage.

AdUnit urban-intext3

Das Mannheimer Start-up Pharmact bietet indes auch einen Sputumtest – auch Spucktest genannt – an. Im Gegensatz zum Gurgeltest sei dieser, so eine Sprecherin, insbesondere für Kinder und Senioren geeignet. Laut Parmact wird dieser Schnelltest bereits an medizinisches Fachpersonal verkauft, eine Sonderzulassung für die Laienanwendung will man diese Woche einreichen.