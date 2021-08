Corona könnte Trend verstärken

Berlin. Die Bundestagswahl beginnt am Montag. Richtig gelesen: Montag. Bis Sonntag müssen alle Wahlberechtigten in den entsprechenden Verzeichnissen eingetragen sein – zu Wochenbeginn geht es bundesweit mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen los. In den Folgetagen geben die ersten Bürger ihre Stimme per Brief ab, Wochen vor dem Urnengang am 26. September. Die Frage ist nicht, ob der Anteil der Briefwähler zunehmen wird. Davon gehen alle Fachleute aus. Seit 1990 ist der Trend ungebrochen. Die Frage ist, wie hoch die Pandemie ihn verstärken wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn wir im September eine massive vierte Welle bekommen, wird auch der Briefwähleranteil deutlich steigen“, sagte der Demoskop Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen unserer Redaktion. „Auf bis zu 50 Prozent“, glaubt der Wissenschaftler Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung. Mit Schwankungen hält der Trend zur Briefwahl an, seit sie 1957 zugelassen wurde. Damals lag der Anteil der Briefwähler bei 4,9 Prozent. 60 Jahre später bei der Bundestagswahl 2017 waren es 28,6 Prozent, und im März bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg bei 50, in Rheinland-Pfalz bei 66 Prozent.

Gewinn an Autonomie

Eine Frau steckt einen Wahlbrief in einen Postkasten. © dpa

In normalen Zeiten hätte ein so hohes Briefwahlergebnis wie in Rheinland-Pfalz Fragen aufgeworfen, nicht jedoch in der Sondersituation der Coronakrise. Die Vorgabe, am Sonntag zwischen acht und 18 Uhr ins Wahllokal zu gehen, „ist für viele Menschen einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt Vehrkamp. Für Wissenschaftler drückt sich in der Briefwahl eine Individualisierung der Gesellschaft aus. Sie sei „einfach bequemer“ (Jung) und für den Einzelnen ein Gewinn an Autonomie. Doch die Briefwahlunterlagen bekommt man nicht automatisch zugeschickt. Man muss sie eigens anfordern. Die Bundestagswahl wäre nach Vehrkamps Worten die Chance gewesen, die Briefwahl für alle testweise einzuführen, und mit der Wahlbenachrichtigung automatisch auch die Briefwahlunterlagen zu versenden. Die Chance ist vertan.

„Dass jeder die Unterlagen eigens beantragen muss, ist für die bildungsfernen Nichtwähler-Milieus eine Schwelle. Viele wissen ganz einfach nicht, wie das geht“, erklärt er. Der Effekt sei, „dass wir bei einer wahrscheinlichen sinkenden Gesamtbeteiligung einen höheren Anteil von Briefwählern haben werden – das wird die soziale Spaltung bei der Wahlbeteiligung noch einmal verstärken“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Man weiß seit Jahren, wer vorzugsweise seine Stimme per Brief abgibt: Tendenziell eher gebildete, politisch interessierte, bessergestellte Bürger, Studenten, die sehr mobil sind, aber auch alte Leute und Kranke, deren Mobilität wiederum eingeschränkt ist, insgesamt etwas mehr Frauen als Männer, etwas mehr Westdeutsche als Ostdeutsche.