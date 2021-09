Corona-Chaos an Universitäten

Berlin. Vorlesungen vor dem Laptop, Kontakt mit Kommilitonen und Kommilitoninnen hauptsächlich über soziale Netzwerke und selbst Prüfungen per Mail – so sah das Studium von Alexander Rusko bisher aus. Der 19-Jährige studiert seit Herbst 2020 Betriebswirtschaftslehre in München. Eine Vorlesung im Hörsaal hat er noch nie erlebt und auch aus seinem Studiengang kennt er nur einige wenige. „Vor allem in den ersten Semestern ist es wichtig, Leute kennenzulernen“, sagt der Student.

Viertes Semester in der Pandemie

Das soll sich jetzt ändern. Im Oktober starten die meisten deutschen Universitäten und Hochschulen in das neue Semester – das mittlerweile vierte Semester seit Beginn der Corona-Pandemie und das erste, in dem die Lehre zumindest in Teilen wieder in Präsenz stattfinden soll. Doch es sind noch einige Fragen offen.

Fest steht, dass alle Bundesländer zumindest in Teilen wieder zur Präsenzlehre zurückkehren wollen. Das bestätigten die Bildungs- und Wissenschaftsministerien aller 16 Bundesländer auf Nachfrage dieser Redaktion. Einige Bundesländer, wie beispielsweise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen, streben dabei eine standardmäßige Präsenzlehre an, andere Länder wollen zumindest so weit wie möglich wieder Veranstaltungen vor Ort anbieten. Grundlage für die Präsenz soll flächendeckend die 3G-Regelung sein. An den Veranstaltungen teilnehmen darf demnach nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist.

Die drei vergangenen, digitalen Semester waren für viele Studentinnen und Studenten eine große Belastung. Es fehlte an sozialen Kontakten auf dem Campus und am Austausch mit den Kommilitonen. „Ich glaube, die Studierenden sehnen sich danach, zumindest ansatzweise wieder ein normales studentischen Leben führen zu können“, erklärt der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Achim Meyer auf der Heyde.

Auch Lohne Grotheer, Vorstandsmitglied des Freien Zusammenschlusses von Student*innenschaften (FZS), begrüßt die Rückkehr zur Präsenz. Vor allem kleinere Veranstaltungen wie Seminare sollen nun wieder in Präsenz stattfinden, größere Vorlesungen wohl weiterhin online.

„Mit Stichproben arbeiten“

Doch in der praktischen Umsetzung der Präsenzlehre ist vieles noch unklar. Viele Studentinnen und Studenten haben noch gar keine Informationen dazu erhalten, wie viele und welche Veranstaltungen in Präsenz stattfinden sollen. Auch die Kontrolle der 3G-Regelung wirft Fragen auf. Das sei das „schwierigste und momentan auch drängendste Thema“, sagt Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. „Die Hochschulen haben zu Recht gesagt, sie könnten bei einer Größe von manchmal bis zu 30 000 oder 40 000 Studierenden nicht für jede Veranstaltung die Einhaltung der 3G-Regelung kontrollieren.“ Er sehe nur die Möglichkeit, „mit Stichproben zu arbeiten“.

Dafür gebe es in den Hochschulen unterschiedliche Konzepte, erläutert Alt: Manche Universitäten würden auf zusätzliche Verwaltungskräfte setzen, die an den Eingängen kontrollieren, andere würden die Lehrkräfte miteinbeziehen. Zusätzlich dazu gibt es Überlegungen, Nachweise über die Studierendenkarten möglich zu machen.

Dem FZS ist das zu wenig, sie fordern zum Schutz der Studentinnen und Studenten eine strengere Einschränkung der Präsenz: „Wir würden uns sogar eine 2G-Regelung mit der Möglichkeit zur Testung für Ausnahmefälle, die sich tatsächlich nicht impfen lassen können, wünschen.“ Genau wie die Schulen müssen die Universitäten außerdem die Frage beantworten, was passiert, wenn unter den Studierenden Corona-Fälle auftreten sollten. Es braucht Pläne, wie in solchen Situationen reagiert und der Betrieb aufrechterhalten werden kann.

Hohe Impfquoten erwartet

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Es kann davon ausgegangen werden, dass die Impfquote unter den Studierenden deutlich höher ist als in der Gesamtbevölkerung. „An vielen Hochschulorten wurden anonymisierte Umfragen mit hoher Rücklaufquote und entsprechend guter Aussagekraft durchgeführt. Demnach können wir durchweg von einer Impfquote von über 80 Prozent ausgehen, an manchen Standorten über 90 Prozent,“ erklärt Peter-André Alt.

Trotzdem sind längst nicht alle Studentinnen und Studenten geimpft oder genesen. Ab Oktober werden jedoch nach Bund-Länder-Beschluss die Corona-Tests für freiwillig Ungeimpfte kostenpflichtig. Ein Problem dabei: In diese Gruppe könnten auch internationale Studentinnen und Studenten fallen, die zwar geimpft sind – allerdings nicht mit den in der EU zugelassenen Impfstoffen. Hier tue sich „noch ein Loch auf“, sagt Achim Meyer auf der Heyde. „Es muss natürlich geklärt werden, wie diese Studierenden abgefedert werden können, wenn sie sich ständig testen lassen und dann die Tests auch selbst bezahlen müssen.“

Auch Alexander Rusko weiß noch nicht, wie oft er im kommenden Semester tatsächlich in die Uni gehen wird. Trotz allem freut er sich darauf, ab Herbst zumindest etwas mehr ein typisches Studentenleben zu führen.