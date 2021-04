Chronik eines Machtkampfes

Berlin/München. Zuletzt überschlugen sich die Ereignisse – und der unionsinterne Machtkampf um die Kanzlerkandidatur erreichte einen neuen Höhepunkt. Eigentlich hatten die beiden Anwärter, der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und der CSU-Chef Markus Söder, versprochen, bis Sonntagabend zu einer Einigung zu kommen. Doch daraus wurde nichts. Die Ereignisse im Überblick:

Wer wird Kanzlerkandidat – Laschet oder Söder? Am Montagabend kam der CDU-Bundesvorstand zusammen. © dpa

Sonntag, 19 Uhr: Überraschend trifft Söder mit einem gemieteten Privatjet (die Kosten trug die CSU) in Berlin ein. Doch zunächst nicht, um mit Armin Laschet zu sprechen – sondern um sich mit der CSU-Landesgruppe und weiteren Unterstützern zu beraten.

21.07 Uhr: Die Junge Union verschickt eine Erklärung, dass eine Abstimmung am Abend mehrheitlich für Söder ausgefallen ist. JU-Chef Tilman Kuban teilt mit, dass sich 14 von 18 Landesverbänden für den CSU-Chef als Kanzlerkandidaten ausgesprochen haben. Für Laschet sei nur der (mitgliederstärkste) Landesverband von NRW gewesen, drei weitere hätten sich enthalten.

22.30 Uhr: Auch aus einer abendlichen Schalte der CDU Niedersachsen dringt die Nachricht nach draußen, dass sich die Teilnehmer mehrheitlich für den Franken ausgesprochen haben. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Landesvorsitzenden, Bernd Althusmann, der Laschet unterstützt. Laschet ist an diesem Abend selbst für enge Vertraute nicht telefonisch erreichbar. Der angeschlagene CDU-Vorsitzende trifft am Sonntagabend mit dem Dienstwagen in Berlin ein, geht wortlos in die nordrhein-westfälische Landesvertretung.

Gegen 22 Uhr: Laschet und Söder treffen im Bundestag aufeinander. Um 1.15 Uhr endete das Gespräch ergebnislos. Bei Laschets Anhängern macht sich zu diesem Zeitpunkt bereits Wut und Verzweiflung breit. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei.

Montag, 8.30 Uhr: Laschet verlässt die NRW-Landesvertretung, wo er bei seinen Berlin-Besuchen immer übernachtet, lässt sich in die CDU-Parteizentrale fahren.

9.30 Uhr: Laschet nimmt an einer Schalte der CDU-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales teil. Die K-Frage erwähnt er mit keinem Wort, spricht stattdessen über das Lieferkettengesetz. Er habe übermüdet, aber gefasst gewirkt, berichten Teilnehmer.

13 Uhr: Laschet tritt vor der Parteizentrale kurzfristig vor die Hauptstadtpresse. Zunächst gratuliert er der frisch ausgerufenen Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und verspricht ihr einen „fairen Wahlkampf“. Dann der Paukenschlag: Für den Abend kündigt Laschet eine CDU-Bundesvorstandssitzung an. Er werde dabei einen Vorschlag machen, „wie wir die wichtige Frage zwischen CDU und CSU schnell auflösen“. Er habe auch Söder eingeladen.

München, 14 Uhr: Markus Söder, der am Morgen mit dem Privatjet zurückgeflogen ist, geht nach der Sitzung des CSU-Präsidiums vor die Presse. Und schlägt ungewohnte Töne an. Zwar bekräftigt er sein Interesse an einer Kandidatur, erklärt aber zugleich, er überlasse in dieser Frage der CDU die Entscheidung. „Es handelt sich bei dieser ganz entscheidenden Personalfrage nicht um einen Streit von CDU und CSU, sondern es geht um eine letztliche Entscheidung und Diskussion innerhalb der CDU“, so Söder. Die Zeit dafür sei „reif“, alle Argumente ausgetauscht. Er lehnt Laschets Einladung zur Bundesvorstandssitzung am Abend ab, sagt nur, wenn es dort „eine klare Entscheidung“ zugunsten Laschets gebe, „dann werden wir das akzeptieren“. Gerüchten zufolge soll bei Söders Sinneswandel Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eine zentrale Rolle gespielt haben. Schäuble soll wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier am nächtlichen Gespräch im Bundestag teilgenommen und Söder gewarnt haben, er riskiere mit seinem Vorgehen die Unterstützung der CDU.

Berlin, 16 Uhr: Der Vorstand der Bundestagsfraktion von CDU/CSU trifft sich zu einer Schalte. Es wird beschlossen, die Bundesvorstandssitzung abzuwarten. Kommt es zu keinem Ergebnis, will man am Mittwoch in der Fraktion über die K-Frage beraten. Übersetzt: Dann gibt es eine Kampfabstimmung.

18 Uhr: Der CDU-Bundesvorstand schaltet sich digital zusammen. Ihm gehören 47 stimmberechtigte Mitglieder an, hinzu kommen zwölf beratende Mitglieder. Im Gegensatz zur Vorwoche kommt es zu einer heftigen Diskussion. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff spricht von „einer klaren Präferenz im Osten“. Die gesamte Basis sei gegen Laschet. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellen sich gegen den CDU-Chef.

21 Uhr: Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobl wirbt klar für Laschet – wie zuvor schon Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und mehrere andere. Norbert Röttgen fordert eine Verschiebung der Abstimmung. Doch Laschet will noch am Abend eine Entscheidung. Das Ergebnis stand bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht fest.