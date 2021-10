China provoziert Taiwan

Peking. Schießscharten, Tunnelbunker, Sendemast zur Propaganda-Beschallung: Entlang der idyllischen Südostküste Chinas lassen sich nach wie vor die Relikte eines jahrzehntealten Konflikts entdecken. An einem Berggipfel im Landkreis Lianjiang, nur acht Kilometer von den Inselausläufern Taiwans entfernt, stehen die steinernen Überreste einer Militärfestung. „Früher hatten wir jeden Tag Angst, dass etwas passieren könnte“, sagt eine Frau, die bis heute täglich den Eingang der einstigen Militärbasis bewacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese wirkt längst wie aus einer weit entfernten Vergangenheit. Mittlerweile haben sich die Machtverhältnisse drastisch gewandelt: Es ist vor allem China, das mit seiner militärischen Stärke für Angst und Schrecken sorgt.

In den ersten zwei Oktobertagen, als China gerade seinen Nationalfeiertag beging, entsandte die Armee knapp 80 Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Nicht nur die schiere Anzahl an Militärjets markiert eine bisher noch nie da gewesene Eskalationsstufe, sondern auch die Art der Flugkörper: Unter den Jets befanden sich auch jeweils zwei H-6-Bomber und U-Boot-Abwehrflugzeuge. „Bedrohlich? Natürlich. Es ist seltsam, dass sich die Volksrepublik China nicht mehr die Mühe macht, Vorwände vorzutäuschen“, twitterte Taiwans Außenminister Joseph Wu.

Patriotismus in den Staatsmedien

Während Peking auf eine offizielle Stellungnahme verzichtete, schäumten die Staatsmedien über vor Patriotismus: „China verlegt seine Militärparade zum Nationalfeiertag vom Platz des Himmlischen Friedens in die Taiwanstraße. Die Volksbefreiungsarmee hat hervorragende Arbeit geleistet“, twittert Hu Xijin, Chefredakteur der nationalistischen Propagandazeitung „Global Times“: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Taiwans separatistische Autoritäten fallen werden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allzu bald wird dies nicht geschehen. Dass Peking den Inselstaat kurzfristig angreifen wird, darauf deutet laut Experten wenig hin. Taiwan ist aufgrund seines geografischen Terrains nur sehr schwer einzunehmen, zudem liegt die Machtdominanz aufgrund der starken US-Militärpräsenz im Indopazifik noch auf der Seite der Taiwaner.

Ein Spiel auf Zeit

Doch dass Chinas Führung unter Staatschef Xi Jinping das Ziel einer „Eingliederung“ Taiwans ins „chinesische Mutterland“ hegt, daran besteht kaum Zweifel. Die Staatsführung setzt dabei auf Zeit: Bald wird China die größte Volkswirtschaft der Welt sein, die Modernisierung des Militärs vorantreiben und langfristig den Kampf gegen die „abtrünnige Provinz“ Taiwan gewinnen können, ohne einen Schuss abzufeuern.

Immer weiter verschiebt die Volksrepublik die Grenzen des Tolerierbaren. Dazu gehört auch eine Verrohung der Sprache: Erst am Donnerstag hieß es vom Pekinger Büro für Taiwan-Angelegenheiten, dass Taipehs Außenminister Joseph Wu eine „Heuschrecke“ und eine „umherschwirrende Fliege“ sei. Die Gefahr in diesem gefährlichen geopolitischen Konflikt ist vor allem, dass es bei den Provokationen zu einer unbeabsichtigten Fehlkalkulation kommen könnte.