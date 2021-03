Paris. Emmanuel Macron weiß, was er will. Oder besser, was er nicht will, nämlich die Franzosen ein drittes Mal in ihren Wohnungen einsperren. Die wirtschaftlichen, sozialen und seelischen Konsequenzen eines harten Lockdowns, so heißt es aus dem Élysée-Palast, seien zu gravierend. Deswegen betrachte der Präsident jeden Tag als Gewinn, an dem sich diese „ultimative“ Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie vermeiden lässt.

Links des Rheins ist der zweite Lockdown Mitte Dezember aufgehoben worden. Seither gilt landesweit eine Ausgangssperre von 18 bis sechs Uhr sowie ein Öffnungsverbot für Restaurants, Bars, Theater, Kinos, Museen und Sportclubs. Kitas, Schulen und Geschäfte hingegen hat die Regierung nicht geschlossen, obwohl die Zahl der täglichen Neuinfektionen so gut wie nie unter 20 000 sank. Die Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche – die Sieben-Tage-Inzidenz – liegt bei 220, also mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.

Expertenrat ignoriert

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich seit seiner eigenen Corona-Erkrankung einiges an Fachwissen angelesen und regiert über den Rat seines Expertenteams hinweg. Bei den Fallzahlen gibt es jedoch starke regionale Unterschiede. © dpa

Lange Zeit hielt es Macron wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und stützte sich bei seinem Corona-Krisenmanagement auf die Experten eines eigens geschaffenen wissenschaftlichen Beirats. Doch seit der Präsident im Dezember selbst erkrankte und sieben Tage in Quarantäne verbringen musste, hat sich das geändert. Bis tief in die Nacht vertieft er sich nun in medizinische Fachliteratur, entscheidet allein und lässt sich von niemandem mehr hineinreden.

Erst Ende Januar, dann Mitte Februar und zuletzt Anfang März befürchteten die Experten wegen der Ausbreitung der Virusmutanten eine unmittelbar bevorstehende Explosion der Fallzahlen. Sie drängten ebenso wie Premierminister Jean Castex oder Gesundheitsminister Olivier Véran auf einen erneuten Lockdown. Macron jedoch ließ sich nicht beirren in der Hoffnung, dank der abendlichen Ausgangssperre und einer Intensivierung der Impfkampagne die Kontrolle über das Infektionsgeschehen behalten zu können.

Frankreichs Medien sprechen von einer Gratwanderung des Präsidenten. Zumindest blieb der wiederholt angekündigte steile Anstieg der Fallzahlen aus. Obwohl die ansteckende britische Virusvariante mittlerweile für rund 70 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich ist, scheint die Pandemie im Land einigermaßen unter Kontrolle zu sein – wenn auch auf einem sehr hohen Niveau. Allerdings hat es Macron im Vergleich zu Merkel ungleich leichter mit dem „Durchregieren“. Zum einen sind die Befugnisse des direkt gewählten Staatspräsidenten Frankreichs höher als die der deutschen Kanzlerin. Und im Gegensatz zur Bundesrepublik ist Frankreich kein föderaler, sondern ein zentralistisch gegliederter Staat. Macron muss sich also nicht mit 16 Länderchefs herumschlagen, die in der Corona-Krise mitreden und -bestimmen möchten. Die Gesundheitspolitik wird in Paris gemacht.

Tatsächlich verzeichnete Frankreich auch in der vergangenen Woche nur einen sehr leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Aber die regionalen Unterschiede sind enorm. So verhängt Frankreich bereits zum dritten Mal seit Beginn der Pandemie einen Lockdown über den Pariser Großraum und andere Landesteile. Vier bis sechs Wochen gelte es noch durchzuhalten, erklärte Regierungssprecher Gabriel Attal. Ganz offenbar ist Macron der Überzeugung, dass bis Mitte oder Ende April (wenn laut Plan an die 20 Millionen Franzosen geimpft worden sein sollen) das Schlimmste ausgestanden ist.

Ein Optimismus, den kaum ein Virologe teilen mag. Bloß haben die angesichts des im Élysée-Palast thronenden Chef-Virologen nicht besonders viel zu melden. „Den Lockdown zu einem Tabu zu erklären ist angesichts der aktuellen Auslastung der Intensivstationen ein Unding“, schimpfte die Virologie-Professorin Christine Rouzioux, nachdem Gesundheitsminister Véran die Situation erneut als „einigermaßen stabil“ bezeichnet hatte.

Fraglos legte die renommierte Fachmedizinerin da den Finger in eine offene Wunde. Denn Vérans Einschätzung gilt allein für die Höhe der Fallzahlen, während die Krankenhäuser zunehmend unter Druck geraten. Beinahe 79 Prozent aller Betten auf den Intensivstationen sind landesweit wieder mit Corona-Patienten belegt. Im Großraum Paris sind es sogar 94 Prozent. Kann Macron den Wettlauf gegen einen dritten Lockdown trotzdem gewinnen? Seine Vertrauten behaupten, dass er genau wisse, was er tue. Neue medizinische Erkenntnisse verarbeite er schneller als viele Experten.