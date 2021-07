CDU/CSU bricht ein - Grüne und SPD legen zu

Mannheim. Die CDU/CSU bricht bei der Befragung nach der politischen Stimmung in Deutschland ein. Grüne und SPD gewinnen dagegen hinzu. Mehr als drei Viertel der Befragten hält den Ausgang der Wahl für völlig offen.

Info Vom 27. bis 29. Juli 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.268 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

Konnte die CDU/CSU Anfang des Monats noch leicht zulegen, bricht sie jetzt in der politischen Stimmung deutlich ein und erreicht nur noch 29% (-7). Die SPD kann ein Plus verzeichnen und kommt auf 19% (+3), auch die AfD legt zu und erhält 7% (+3). Die FDP bleibt unverändert bei 10% (+/-0), die Linke verliert leicht und erhält 5% (-1), die Grünen gewinnen hinzu und stehen aktuell bei 25% (+3). Die Freien Wähler kommen auf 3% und alle sonstigen Parteien zusammen ebenfalls auf 3%.

Da mit Umfragen aber immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Ver­gleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli­tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen die Erkenntnisse über die langfristige, sozialstrukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Berücksichtigt wird dabei auch die fehlende Bekenntnisbereitschaft von den Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es im Vergleich zu Anfang Juli folgende Veränderungen: Die Union würde nur noch 28% (-2) erhalten. Die SPD bekäme 16% (+1) und die AfD 11% (+1), die FDP bliebe unverändert bei 10% (+/-0) und ebenfalls unverändert könnte die Linke mit 7% (+/-0) rechnen. Die Grünen könnten ihren Abstand zur Union wieder etwas verringern und erzielten 21% (+1). Damit hätte nicht nur ein schwarzes-grünes Bündnis eine parlamentarische Mehrheit, sondern auch knapp eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP. Nicht reichen würde es für Grün-Rot-Rot und auch nicht für die Fortführung der Großen Koalition.

Bundestagswahl: Vorentscheidung und Siegchancen

Für mehr als drei Viertel der Bevölkerung ist der Ausgang der Bundestagswahl knapp zwei Monate davor noch völlig offen: 80% (Jul-I: 79%) sind der Meinung, dass es noch nicht klar ist, wer die Bundestagswahl am 26. September gewinnt. Für 19% (Jul-I: 19%) ist dagegen schon entschieden, wie der Gewinner heißt.

Beim erwarteten Gewinner sehen zurzeit 61% und damit etwas mehr Befragte als vor zwei Wochen (Jul-I: 60%) die CDU/CSU und Armin Laschet vorn. Für 6% (Jul-I: 7%) heißt der Wahlsieger „Grüne bzw. Annalena Baerbock“, 4% (Jul-I: 4%) sehen die SPD mit Olaf Scholz vorn. 11% (Jun-II: 10%) nennen sonstige Gewinner und 18% (Jul-I: 19%) geben dazu kein Urteil ab.

Koalitionspräferenzen

Bei der Bewertung denkbarer Koalitionsmodelle jeweils unter Führung einer bestimmten Partei gibt es kein Modell, das mehrheitlich positiv gesehen wird: Die Fortsetzung eines CDU/CSU-SPD-Bündnisses wird ähnlich deutlich abgelehnt wie Schwarz-Grün unter Führung der Union und „Jamaika“. Konkret fänden es 33% der Deutschen gut, aber 45% schlecht, wenn es zu einer Koalition aus Union, Grünen und FDP käme, 20% wäre das egal. 32% befürworten Schwarz-Grün unter Unionsführung (schlecht: 51%; egal: 16%) und 29% eine Fortsetzung der Großen Koalition (schlecht: 49%; egal: 20%). Auf noch stärkere Vorbehalte treffen die Koalitionsmodelle unter Führung der Grünen. Grün-Schwarz wird von 61% abgelehnt (gut: 28%; egal: 9%), ein Bündnis aus Grünen, SPD und FDP von 64% (gut: 21%; egal: 13%) und Grün-Rot-Rot stößt bei 65% auf Kritik (gut: 23%; egal: 11%). Während 80% der Unionsanhänger eine von den Grünen geführte Koalition mit der Union als Juniorpartner ablehnen, sind sich die die Grünen-Anhänger bei einer Koalition ihrer Partei mit der CDU/CSU an der Spitze nicht einig: 41% befürworten solch ein Regierungsbündnis, ebenfalls 41% lehnen es ab (egal: 17%).

Laschet, Scholz und Baerbock: Eignung als Bundeskanzler/in?

In der Frage, wer sich als Kanzler oder Kanzlerin eignet, wird diese Fähigkeit mehrheitlich nur Olaf Scholz zugesprochen. Armin Laschet büßt dagegen deutlich ein und Annalena Baerbock verharrt auf niedrigem Niveau. Auch in den eigenen Reihen genießt Scholz das meiste Vertrauen. Konkret meinen 54% (Jul-I: 51%) aller Deutschen, dass Olaf Scholz die notwendigen Qualifikationen für das höchste Regierungsamt mitbringt, nach Ansicht von 40% (Jul-I: 42%) eignet sich der Finanzminister dafür nicht. Dass Armin Laschet Kanzler kann, meinen 35% (Jul-I: 47%), 59% (Jul-I: 46%) glauben das nicht. Für ein Viertel der Wahlberechtigten (25%; Jul-I: 24%) würde sich Annalena Baerbock als Kanzlerin eignen, 68% (Jul-I: 70%) sprechen ihr das ab. „Eignet sich als Kanzler/in“ sagen bei Scholz nicht nur mehrheitlich die Anhänger/innen der SPD (81%), sondern auch 53% der Unions-, 52% der Linke- und 61% der Grünen-Anhänger/innen. Armin Laschet trauen 62% der Unions- sowie bei Baerbock 78% der Grünen-Anhänger das Amt zu. In allen anderen Parteianhängerschaften tun dies jeweils nur Minderheiten.

Auch nach Alter und Geschlecht gibt es deutliche Unterschiede: Während sowohl Frauen als auch Männer Laschet und Baerbock die Kanzlerfähigkeit absprechen, halten 61% der Männer Scholz für geeignet (nein: 36%; weiß nicht: 3%), aber nur 47% der Frauen (nein: 43%; weiß nicht: 10%). Bei den unter 35-Jährigen und ab 60-Jährigen sind jeweils Mehrheiten (52% bzw. 60%) der Meinung, dass Scholz Kanzler kann, bei den 35- bis 59-Jährigen trauen ihm das 49% zu, 45% tun dies nicht. Sowohl der Kanzlerkandidat der Union als auch die Grünen-Kandidatin werden ihn allen Altersgruppen nur von Minderheiten für das Amt als geeignet betrachtet.

Gewünschte/r Bundeskanzler/in

Auch bei der direkten Frage nach dem gewünschten Bundeskanzler bzw. der gewünschten Bundeskanzlerin büßt der Unionskandidat deutlich ein. Anders als vor zwei Wochen liegt hier nun Olaf Scholz vorn. Im direkten Vergleich zwischen den drei Kanzlerkandidaten sprechen sich 34% (Jul-I: 28%) für ihn als nächsten Bundeskanzler aus, 29% (Jul-I: 37%) präferieren Armin Laschet und 20% (Jul-I: 18%) Annalena Baerbock. Den größten Rückhalt in der eigenen Parteianhängerschaft hat allerdings Annalena Baerbock: 75% der Grünen-Anhänger/innen wünschen sich ihre Spitzenkandidatin im Kanzleramt, 69% der SPD-Anhänger/innen Olaf Scholz und 65% der Unions-Anhänger/innen Armin Laschet.

Ein Blick in die Altersgruppen macht deutlich, dass es hier starke Unterschiede in der Kanzlerpräferenz gibt: Olaf Scholz liegt bei den ab 60-Jährigen deutlich vorn (40%) und bei den 35-59-Jährigen knapp (32%) vor Armin Laschet (30%), während von den unter 35-Jährigen Annalena Baerbock von 37% favorisiert wird. Zwischen Männern und Frauen gibt es in dieser Frage nicht weniger Differenzen: Bei beiden liegt Olaf Scholz vorn, bei den Männern (Scholz: 37%; Laschet: 31%; Baerbock: 20%) etwas deutlicher als bei den Frauen (Scholz: 31%; Laschet: 27%; Baerbock: 21%).

Kandidatenfaktor

Vor dem Hintergrund nur bedingt überzeugender Kandidaten besitzt der Kandidatenfaktor dann auch weniger Relevanz als vor den letzten Bundestagswahlen: Für lediglich 22% aller Wahlberechtigten hat es größere Bedeutung, „wer nächste/r Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin wird“, für 69% der Wahlberechtigten und Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften ist dagegen wichtiger, welche Parteien zukünftig regieren.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Bei der Zufriedenheit mit der Leistung der Bundesregierung gibt es kaum Veränderungen: Auf der Skala von +5 bis -5 (voll und ganz zufrieden bis vollständig unzufrieden) bewerten die Befragten die gemeinsame Arbeit der Bundesregierung mit 1,1 (Jun-II: 1,1; Jul-I: 1,1;). Die Arbeit der CDU/CSU wird mit einem Durchschnittswert von 1,0 eingestuft (Jun-II: 0,9; Jul-I: 1,0), die der SPD mit 0,8 (Jun-II: 0,7; Jul-I: 0,7).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Deutschen zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es im Vergleich zur letzten Umfrage einige Veränderungen: Wieder dabei sind Heiko Maas und Horst Seehofer, nicht mehr in den Top Ten vertreten sind Winfried Kretschmann und Sahra Wagenknecht. Angela Merkel, Olaf Scholz und Robert Habeck können in dieser Woche jeweils ein Plus verbuchen. Armin Laschet muss dagegen massive Ansehensverluste hinnehmen, er verschlechtert sich um sieben Zehntel und wird damit erstmals im Negativbereich verortet. Die Bewertung nach Sympathie und Leistung wurde wie immer mittels der Skala von +5 bis ‑5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Beurteilung der zehn wichtigsten Politiker/innen:

Weiterhin an der Spitze der Top Ten, mit deutlichem Abstand, steht Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem herausragenden Wert von 2,6. Mit einem Durchschnittswert von 1,4 liegt Markus Söder nun auf Platz zwei, es folgen Olaf Scholz (1,2) und Robert Habeck (1,1). Heiko Maas belegt mit 0,9 den fünften Rang, vor Horst Seehofer (0,4), Christian Lindner (0,2) und Jens Spahn (0,2). Auf den vorletzten Platz rutscht Armin Laschet, der aktuell ebenso im Negativbereich (-0,2) bewertet wird wie Annalena Baerbock (-0,5).