Wiesbaden. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Hessen laut Trendergebnis stärkste Partei geblieben. Sie kam landesweit auf 28,2 Prozent der Stimmen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden auf seiner Internetseite bekanntgab. Es folgt die SPD mit 23,3 Prozent vor den Grünen mit 19,4 Prozent. Die AfD kam laut Trendergebnis auf 8,1 Prozent, die FDP auf 6,6 Prozent und die Linken auf 4,1 Prozent.

Bis die endgültigen Wahlergebnisse feststehen, dauert es wegen des komplizierten Wahlsystems noch Tage. Gewählt wurden am Sonntag neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte. Bereits vor der Abstimmung hatte sich eine hohe Briefwahlquote abgezeichnet.

Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent – nach 48 Prozent bei der Wahl vor fünf Jahren. In die landesweiten Zahlen fließen auch die Stadtverordnetenwahlen in den kreisfreien Städten und die Kreiswahlen ein.

Das Trendergebnis ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes ein Zwischenergebnis und bildet nur einen Teil der ausgezählten Stimmen ab: Nur die Stimmzettel, bei denen ein Wahlvorschlag unverändert angenommen wurde, sind berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz fließen nicht in das Trendergebnis ein.

Hessenweit waren am Sonntag rund 4,7 Millionen Männer und Frauen wahlberechtigt gewesen – darunter 423 000 EU-Ausländer. Für einen Platz in den kommunalen Parlamenten hatten Kandidaten von insgesamt 20 Parteien und 585 Wählergruppen ihren Hut in den Ring geworfen.

Bei der Stadtverordnetenwahl in Frankfurt sind die Grünen laut dem Trendergebnis zur stärksten Fraktion gewählt worden. Demnach kam die Partei auf 25,6 Prozent der Stimmen, das sind 10,3 Prozentpunkte mehr als im Endergebnis der Kommunalwahl 2016. Die CDU landete mit 23,6 Prozent (minus 0,5) auf Platz zwei. Dahinter folgte recht abgeschlagen die SPD mit 16,6 Prozent, die Sozialdemokraten mussten 7,2 Prozentpunkte einbüßen. Die FDP legte etwas zu und erzielte 8,1 Prozent, die Linke verlor leicht und landete bei 7,6 Prozent. Die AfD verlor über drei Prozentpunkte und kam nur noch auf 5,8 Prozent. Nach der historisch niedrigen Wahlbeteiligung vor fünf Jahren (38,9 Prozent) ist diese wieder deutlich gestiegen und lag am Sonntag bei 45 Prozent.

Auch aus anderen Städten lagen Zwischenergebnisse vor. So hat etwa die CDU in der Landeshauptstadt Wiesbaden sowie in Fulda die Nase vorn, in Kassel, Darmstadt und in Gießen können die Grünen mit starken Ergebnissen rechnen und sind dort bislang stärkste Kraft. In Offenbach kommt bislang die SPD auf die meisten Stimmen. lhe