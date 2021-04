CDU nominiert Merz

Arnsberg. Die CDU hat am Samstag den Grundstein für eine Rückkehr des früheren Unions-Fraktionschefs Friedrich Merz als Abgeordneter in den Bundestag gelegt. Der Kreisverband des Hochsauerlandkreises wählte den 65-Jährigen in einer Kampfabstimmung zum Direktkandidaten für den Wahlkreis, der als CDU-Hochburg gilt. Das Nachsehen hatte der aktuelle CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg (49). Auf Merz entfielen gut 71 Prozent der abgegebenen 458 gültigen Stimmen. Für den aktuellen Abgeordneten Patrick Sensburg stimmten knapp 28 Prozent der Delegierten. Fünf Delegierte enthielten sich. Für die „Aufstellungsversammlung“ hatten sich die Delegierten coronakonform auf der Tribüne eines Fußballstadions im sauerländischen Arnsberg getroffen. Der Bundestag wird Ende September neu gewählt.

In seiner Rede kritisierte Merz den Zustand seiner Partei. „Die CDU hat ihren Kompass verloren, unsere Wählerinnen und Wähler wissen nicht mehr, wofür wir eigentlich stehen“, sagte er. Er rief dazu auf: „Wir müssen wieder den Mut haben, eine stinknormale bürgerliche Politik zu machen, statt dem flüchtigen Zeitgeist atemlos hinterherzulaufen. Wir sind nicht die besseren Grünen und auch nicht die etwas weniger radikale AfD.“ Wer den Holocaust leugne oder diese schreckliche Zeit unseres Landes für einen „Fliegenschiss der Geschichte“ halte, „mit dem haben wir nichts, aber auch gar nichts gemeinsam“. Merz bemängelte Defizite bei Digitalisierung und Infrastruktur und kritisierte die Bürokratie: „Wir regulieren und verwalten uns in diesem Land zu Tode. dpa