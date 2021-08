CDU nimmt FDP in den Fokus und warnt vor Ampel-Koalition

Vor dem Hintergrund schwacher Umfragewerte der Union warnen CDU-Politiker nun eindringlich davor, bei der Bundestagswahl Ende September das Kreuz bei der FDP zu machen. „Jeder, der die FDP wählt, muss wissen: Der kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Diese Konstellation habe FDP-Chef Christian Lindner nicht ausgeschlossen. Auch vor einer Koalition aus SPD und Grünen mit der Linken warnte Ziemiak. Im Wahlkampf gehe es um jede Stimme. „Es geht darum, bleibt Deutschland in der Mitte?“ Viele hätten gedacht, die Union werde ohnehin regieren. Doch: „Nichts ist selbstverständlich.“ Mit den Umfragewerten sei in der Union niemand zufrieden. In den Befragungen mehrerer hatten CDU/CSU zuletzt deutlich an Stimmanteilen verloren und nur noch knappen Vorsprung vor der SPD. Ziemiak: „Wahlkampf heißt kämpfen und jetzt müssen wir alle gemeinsam kämpfen für unser Land.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus äußerte sich ähnlich wie Ziemiak. „Die FDP wird sicher in den Bundestag kommen, wir haben also überhaupt nichts zu verschenken, weil uns das am Ende des Tages schwächt. Jede Stimme für die FDP wird letztlich auch eine bürgerliche Koalition schwächen“, sagte Brinkhaus der „Neuen Westfälischen“. dpa