CDU nimmt bei Wahlkampfveranstaltung Familie in den Blick

Mannheim. Corona-Krise, digitaler Wandel im Arbeitsleben und andere Entwicklungen stellen Familien in Mannheim vor neue Herausforderungen. Dabei benötigt jedes Familienmitglied Raum für die persönliche Entwicklung. Wie das funktionieren kann, will CDU-Bundestagskandidat Roland Hörner im Gespräch mit Ronja Kemmer, Mitglied des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, beantworten. Zu der Online-Veranstaltung sind Interessierten an diesem Montag, 23. August, um 19.30 eingeladen. Um Anmeldung unter www.cdumannheim.de/anmeldung wird gebeten. Zugangsdaten werden zugesandt.

