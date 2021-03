Schwarzer Sonntag für die CDU bei den zwei Landtagswahlen. Die Grünen konnten ihre Spitzenposition dagegen in Baden-Württemberg genauso verteidigen wie die SPD in Rheinland-Pfalz.

AdUnit urban-intext1

Baden-Württemberg

„Die Landtagswahl hat gezeigt, dass die CDU in ihrem früheren Stammland immer weniger die politische Mitte besetzen kann, weil ihr die Grünen diese schon lange streitig machen“, analysiert Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Der Sieg der Grünen basiert auf sehr guten Noten für ihre Regierungsarbeit und ihr Parteiansehen: „Aber ein überragender Faktor war natürlich der Amtsbonus des Ministerpräsidenten. Winfried Kretschmann verkörpert wie kaum ein anderer den idealen Landesvater“, so Jung.

Kretschmann genießt eine lagerübergreifende Reputation, mit einem „beeindruckend hohen Imagewert“ von 2,4 auf der Skala von plus fünf bis minus fünf. Die gescheiterte Herausforderin Susanne Eisenmann kommt dagegen nur auf minus 0,2. „Ihr Image ist damit ungefähr so schlecht wie jenes von Stefan Mappus, der 2011 den Niedergang der CDU in Baden-Württemberg einleitete. Eisenmann war bei dieser Wahl eine große Belastung für die CDU.“

AdUnit urban-intext2

Ein weiterer Grund für den Erfolg der Grünen: Ihnen wird selbst in früheren CDU-Domänen wie der Wirtschaft und der Bildung inzwischen ähnlich viel zugetraut wie der CDU. Bei Themen wie Klimaschutz, Ausländern und Corona gelten die Grünen als die kompetenteste Partei. Sie sind erneut unter den Hochgebildeten und in Großstädten besonders erfolgreich. Inzwischen liegen die Grünen in allen Altersgruppen auf Platz eins, der Zuwachs bei den Wählern und Wählerinnen ab 60 ist mit einem Plus von sieben Punkten auf 35 Prozent besonders stark.

Rheinland-Pfalz

AdUnit urban-intext3

In Rheinland-Pfalz kann die SPD auch nach 30 Jahren ihre Position als stärkste Partei verteidigen, die CDU fällt wie in Baden-Württemberg auf ein Rekordtief. Die SPD punktet mit Parteiansehen, Regierungsarbeit und Sachkompetenz vor allem beim Thema Corona. „Das stärkste Zugpferd der Sozialdemokraten bleibt Malu Dreyer, die mit ihren Topwerten zu den beliebtesten Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gehört“, sagt Jung. CDU-Herausforderer Christian Baldauf wirkt dagegen blass, mit seinem mäßigen Ansehen schneidet er schlechter ab als Julia Klöckner 2016.

AdUnit urban-intext4

Beim Ansehen bleiben die Regierungsparteien FDP (0,0) und Grüne (plus 0,2) eher konturenlos. Dagegen kann die FDP in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr etwas punkten, die Grünen gelten neben ihrer Domäne Klimaschutz auch in der Verkehrspolitik als kompetent. Die AfD hat anders als 2016 kein ertragreiches Thema, dafür aber ein massives Imageproblem (minus 3,3), als eine Partei, in der 77 Prozent der Befragten rechtsextremistisches Gedankengut weit verbreitet sehen.

Die Grundlage für den Wahlsieg der SPD legt die Generation 60 plus, in dieser Gruppe wählen 41 Prozent die SPD. Die CDU verliert sieben Zähler, schneidet mit 33 Prozent aber noch überdurchschnittlich ab.

Jung warnt übrigens davor, Trends für den Bund abzulesen. „Die Wahlergebnisse sind landesspezifisch geprägt. Die SPD triumphiert in Rheinland-Pfalz, schmiert aber im Südwesten ab. Und auch die Grünen haben sich bestimmt mehr Sitze im Mainzer Landtag erhofft.“