  CDU fällt bei Landtagswahlen gleich zweimal auf ein Rekordtief

Schwarzer Sonntag für die CDU bei den zwei Landtagswahlen. Die Grünen konnten ihre Spitzenposition dagegen in Baden-Württemberg genauso verteidigen wie die SPD in Rheinland-Pfalz.

AdUnit urban-intext1

Baden-Württemberg

„Die Wahl hat gezeigt, dass die Grüne in Baden-Württemberg längst in der politischen Mitte angekommen sind“, heißt es in der Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Der Wahlsieg der Grünen basiert demnach auf sehr guten Noten für ihre Regierungsarbeit und ihr Parteiansehen: „Hinzu kommt als überragender Faktor der Spitzenkandidat: Winfried Kretschmann, dem 80 Prozent aller Baden-Württemberger eine gute Arbeit bescheinigen, verkörpert wie kaum einen anderer den idealtypischen Landesvater“, so die Forschungsgruppe.

Kretschmann genießt eine lagerübergreifende hohe Reputation, mit einem „beeindruckend hohen Imagewert“ von 2,4 auf der Skala von plus fünf bis minus fünf. Die gescheiterte Herausforderin Susanne Eisenmann kommt nur auf mins 0,2 - ein Wert, der zu den schlechtesten gehört, die CDU-Kandidaten jemals bei Landtagswahlen erzielten. Da ist es kein Wunder, dass 69 Prozent aller Befragten Kretschmann als Ministerpräsidenten wollten, aber nur 14 Prozent Eisenmann.

AdUnit urban-intext2

Ein weiter Grund für den Wahlsieg: Den Grünen wird selbst in früheren CDU-Domänen wie der Wirtschaft und der Bildung inzwischen ähnlich viel zugetraut wie der CDU. Bei Themen wie Klimaschutz, Ausländern und Corona gelten die Grünen als die kompetenteste Partei. Sie sind erneut unter den Hochgebildeten und in Großstädten besonders erfolgreich. Inzwischen liegen die Grünen aber in allen Altersgruppen auf Platz eins, der Zuwachs bei den Wählern und Wählerinnen ab 60 ist mit einem Plus von 60 von sieben Punkten auf nunmehr 35 Prozent aber besonders stark.

Rheinland-Pfalz

AdUnit urban-intext3

In Rheinland-Pfalz bleibt die SPD auch nach 30 Jahren stärkste Partei, die CDU fällt genau wie in Baden-Württemberg auf ein Rekordtief. Die SPD punktet mit Parteiansehen, Regierungsarbeit und Sachkompetenz vor allem beim Thema Corona. „Das stärkste Zugpferd der Sozialdemokraten bleibt Malu Dreyer, die mit ihren Topwerten zu den beliebtesten Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gehört“, heißt es in der Analyse. CDU-Herausforderer Christian Baldauf wirkt dagegen blass, mit seinem mäßigen Ansehen schneidet er schlechter ab als Julia Klöckner vor fünf Jahren.

AdUnit urban-intext4

Beim Parteiansehen bleiben die Regierungsparteien FDP (0,0) und Grüne (plus 0,2) eher konturenlos. Dagegen kann die FDP in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr etwas punkten, die Grünen gelten neben ihrer Domäne Klimaschutz auch in der Verkehrspolitik als kompetent. Die AfD hat anders als 2016 kein ertragreiches Thema, dafür aber ein massives Imageproblem (minus 3,3), als eine Partei, in der 77 Prozent der Befragten rechtsextremistisches Gedankengut weit verbreitet sehen.

Die Grundlage für den Wahlsieg der SPD legt erneut die Generation 60 plus, in dieser Gruppe wählen 41 Prozent die SPD. Die CDU verliert sieben Zähler, schneidet mit 33 Prozent aber noch überdurchschnittlich ab.

SPD und Grüne sind bei Frauen etwas erfolgreicher als bei den Männern, bei AfD und FDP ist dies umgekehrt, bei CDU und Freien Wählern gibt es da keine Unterschiede.