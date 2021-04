CDU bespricht Neuauflage von Grün-Schwarz in Gremien

Südwest. Nach der verspäteten Zusage der Südwest-Grünen für Koalitionsgespräche bespricht auch die Landes-CDU die Pläne für eine Neuauflage von Grün-Schwarz in ihren Gremien. Gegen 19.00 Uhr wollte Landeschef Thomas Strobl mit Vorstand und Kreisvorsitzenden in einer virtuellen Konferenz zusammenkommen. Nach dem Wahldebakel und vor der Sondierung mit den Grünen hatten sich alle CDU-Gremien einhellig dafür ausgesprochen, wenn möglich eine Fortsetzung der Koalition zu erreichen. Nun haben sich nach stundenlangem Ringen die Grünen am Abend für Grün-Schwarz und gegen eine Ampel ausgesprochen.

