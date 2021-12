Bundeskanzler Olaf Scholz

Für ihn ist es die Krönung einer Politkarriere. Abgeordneter, Innensenator, SPD-Generalsekretär, Arbeitsminister, Regierungschef in Hamburg, Finanzminister und Vizekanzler. Mehr Politikerfahrung passt nicht in 63 Lebensjahre. Olaf Scholz ist verlässlich, stand sogar treu zur SPD, als die ihn als Chef nicht mehr wollte. Über das Etikett „Scholzomat“ kann er nur noch lächeln. Sein Motto „An die Arbeit!“ wird ihm im neuen politischen Amt helfen. Scholz kennt als Merkels langjähriger Vize die Wichtigen der Welt und hat in Ehefrau Britta Ernst (Brandenburgs Bildungsministerin) die verschwiegenste persönliche Beraterin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1