Stuttgart. Die kleineren Parteien FDP, SPD und AfD im Landtag sind alle auf einem ähnlichen Level und befinden sich in den Hochrechnungen am späten Abend zwischen zehn und zwölf Prozent. Dass die SPD bei Wahlen zu diesem Kreis zählt, dies ist bei den Südwest-Sozialdemokraten schon zur Gewohnheit geworden. „Ich habe es noch schlimmer erwartet“, ist aus dem Führungskreis zu hören. Die Spitze der Sozialdemokraten kommt am Abend sehr spät in den Landtag. An den roten Stehtischen gibt SPD-Generalsekretär Sascha Binder ein Interview nach dem anderen – und steigt gleich ein beim Werben um die Gunst der grünen Wahlsieger.

„Die CDU ist nur mit sich selbst beschäftigt“, erklärt Binder. „Bei Grünen und CDU war der maximale Erfolg das Ausbleiben von Streit“, sagt auch SPD-Landeschef Andreas Stoch (Bild oben). Dies heißt im Umkehrschluss: Die SPD hofft darauf, dass sich die Grünen nach dem Absturz der CDU jetzt für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP entscheiden. Dass die SPD jedoch ihr historisch schlechtestes Ergebnis im Südwesten erreicht, wird am Abend eher verschwiegen. Nur die Jusos legen den Finger in die offene Wunde. „Beschönigungen und Ausreden sind fehl am Platz. Die SPD darf sich nun nicht ohne Konsequenzen in eine mögliche Ampel-Koalition retten“, poltert Landeschefin Lara Herter. Stoch müsse jetzt liefern.

Anders sieht die Situation nur wenige Meter weiter in dem Saal aus, in dem sich die FDP-Spitze versammelt hat. Die Stimmung ist sehr gut – schließlich erzielen die Freien Demokraten im Südwesten wieder mal ein zweistelliges Ergebnis. Dies ist ihnen in den vergangenen zehn Landtagswahlen nur einmal gelungen. Hans-Ulrich Rülke (Bild Mitte), der ja aus seinem Regierungsanspruch in den vergangenen Monaten nie ein Geheimnis machte, sieht seine Partei in sich gestärkt. „Ich gehe davon aus, dass Ministerpräsident Kretschmann uns zu Gesprächen einlädt“, sagt der Pforzheimer gleich nach der ersten Hochrechnung um 18 Uhr. Mehr als eine Stunde später wird der Grünen-Politiker ihm diesen Gefallen tun.

AfD zufrieden

Bei der FDP hatte man – wie auch bei der SPD – zuletzt noch auf eine Zweier-Koalition mit den Grünen gehofft. Umso später der Abend wird, desto näher kommen Sozialdemokraten und Freien Demokraten diesem Ziel. Es ist jedoch fraglich, ob sich Kretschmann auf eine solch wackelige Koalition mit minimaler Mehrheit einlassen würde – egal mit welcher Partei. Ob dies rein rechnerisch überhaupt möglich sein wird, steht sowieso erst nach dem amtlichen Endergebnis fest.

Keine Gedanken über Koalitionen braucht sich die AfD zu machen. Sie ist zufrieden mit ihrem zweistelligen Ergebnis in Baden-Württemberg. Bundessprecher Jörg Meuthen: „Wir haben uns behauptet und sind inzwischen eine fest verankerte Größe geworden.“ Dass die AfD im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren jedoch dieses Mal rund drei Prozentpunkte weniger erreicht, liegt laut Spitzenkandidat Bernd Gögel (Bild unten) nicht an der Partei selbst, sondern an der Corona-Pandemie. „Da versammeln sich die Wähler doch eher hinter den Agierenden und hinter den Regierenden“, so Gögel. Daher sei ein Verlust zu erwarten gewesen.“ BILDer: dpa