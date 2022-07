Brüssel schlägt Alarm

Alarmierende Wirtschaftsaussichten für Deutschland und Europa: Die EU-Kommission hat ihre bisherige Zuversicht aufgegeben und erwartet jetzt, dass die hohen Inflationsraten nicht so schnell wieder zurückgehen. Für dieses Jahr wird eine Rekordinflation in Deutschland von 7,9 Prozent erwartet, in der EU insgesamt von 8,3 Prozent. Das geht aus der Sommer-Wirtschaftsprognose der EU-Kommission

...