Briten stehen vor leeren Regalen

London. In der Gemüseauslage liegen nur ein paar einsame Kohlköpfe, das Tiefkühlregal ist leergeräumt bis auf eine Schachtel Vanilleeis, Fleisch findet man gar keines. In Großbritannien kursieren dieser Tage viele solcher Bilder in den sozialen Medien. Der Hashtag #empty–shelves macht die Runde – „leere Regale“. Der Grund: Es fehlt Personal, um die Auslagen der Läden aufzufüllen. Manche Supermarktketten mussten sogar zeitweise mehrere Filialen ganz schließen.

Die britischen Medien, stets zur Stelle mit einem einprägsamen Namen, nennen es die „Pingdemie“: Mit einem Ping-Ton weist die Corona-Warn-App die Benutzer darauf hin, dass sie mit jemandem Kontakt hatten, der an Covid-19 erkrankt ist. Wer eine solche Nachricht erhält, muss zehn Tage lang in Quarantäne verbringen, darf also die eigenen vier Wände nicht verlassen. Mitte Juli saßen mehr als 600 000 Britinnen und Briten zu Hause fest, darunter auch unzählige Ladenangestellte. Der Branchenverband British Retail Consortium (BRC) erklärte vergangene Woche, dass Einzelhändler aus diesem Grund „zunehmend Mühe haben, die Öffnungszeiten einzuhalten und die Regale aufzufüllen“.

Aber das ist nur die halbe Geschichte: Denn Experten warnen schon seit vielen Wochen vor Problemen mit fehlendem Personal im Einzelhandel und in der Spedition – und die Schwierigkeiten sind zu einem guten Teil dem Brexit geschuldet. Vor allem mangelt es an Lastwagenfahrern: Der Branchenverband Logistics UK schätzt, dass rund 90 000 Fahrer fehlen, darunter Tausende aus der EU, die nach dem Brexit zurück nach Hause gegangen sind.

Probleme mit Aufenthaltsstatus

Insbesondere osteuropäische Arbeiter machen einen großen Teil der Spediteure in Großbritannien aus. „Seit Anfang dieses Jahres sind 15 000 europäische Lastwagenfahrer weggezogen“, sagte Rod McKenzie vom Branchenverband Road Haulage Association (RHA) gegenüber der Presse, und zwar „wegen des Brexits, weil sie sich nicht mehr willkommen fühlten.“ Andere hätten Probleme mit ihrem Migrationsstatus gehabt.

Die Konsequenzen dieser klaffenden Lücke sind vor allem bei leicht verderblichen Lebensmitteln zu spüren, bei denen eine reibungslose Lieferung besonders wichtig ist: „Wenn manche gekühlten Produkte und Frischwaren nicht geliefert werden können, müssen sie vernichtet werden“, sagte Shane Brennan, Vorsitzender der Cold Chain Federation, eines anderen Branchenverbands. Laut der Supermarktkette Tesco, einer der größten im Land, gehen jede Woche 48 Tonnen an Lebensmitteln kaputt, das sind etwa zwei volle Lastwagen.

Die Regierung kann sich nicht damit herausreden, dass sie nicht gewarnt wurde: Schon Ende Juni schrieb eine Gruppe von Berufsverbänden in einem Brief an die Adresse des Premierministers Boris Johnson, dass die Regierung dringend etwas unternehmen müsse, um Versorgungsprobleme abzuwenden. „Es gab noch nie eine so schwierige Zeit für diese Industrie“, erklärte der RHA-Vorsitzende Richard Burnett. Er mahnte die Regierung, „entschlossene Schritte einzuleiten, um die integrierten und fein abgestimmten Lieferketten in Großbritannien aufrechtzuerhalten“. Eine Intervention des Premiers sei die einzige Möglichkeit, ein Zusammenbrechen der Kette abzuwenden.

Auch in anderen Bereichen hapert es, etwa in der Fleischverarbeitung. Der Verband der Hühnchen-Industrie schreibt, dass die Mindestanforderungen bei Löhnen und Ausbildung für EU-Migranten seit dem Brexit zu hoch seien und dass es zu teuer sei, Leute aus dem Ausland zu rekrutieren. Eine Lösung für dieses Problem wäre beispielsweise eine Lockerung der Migrationsregeln, indem spezielle Visa vergeben werden. In anderen Bereichen gelten bereits solche Regeln, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Aber die britische Regierung hat bislang noch keinen praktikablen Ausweg aus der Situation präsentiert. Stattdessen hat sie eine simple Lösung parat: Um den Mangel an Personal wettzumachen, sollen Lastwagenfahrer einfach länger am Steuer sitzen.

Seit dem 12. Juli dürfen sie bis zu zehn Stunden pro Tag auf der Straße verbringen, anstatt wie bislang neun Stunden. Die RHA hat den Schritt als „verrückt“ bezeichnet. Das führe nur dazu, dass noch mehr ihren Job an den Nagel hingen, und außerdem gefährde es die Sicherheit auf der Straße.

Zudem hat sich die Regierung darangemacht, die Pingdemie einzudämmen – die das Problem der Versorgungslücken verschärft hat. Sie hat eine Liste von 24 Bereichen veröffentlicht, in denen die Mitarbeiter auf die Quarantäne verzichten können; einzige Voraussetzung ist, dass sie doppelt geimpft sind. Darunter finden sich etwa die Notfalldienste, Gefängniswärter, Zollbeamte sowie Angestellte in der Spedition und der Nahrungsmittelversorgung.

Als Alternative zur Quarantäne sollen Mitarbeiter, die Kontakt mit einem Infizierten hatten, täglich einen Corona-Test machen. Dazu will die Regierung 1200 neue Testzentren eröffnen – zusätzlich zu den 800, die bereits in Betrieb sind.