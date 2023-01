Briten sagen Ukraine Panzer zu

London. Als erster Nato-Staat hat Großbritannien der Ukraine Kampfpanzer westlicher Bauart zugesagt und damit Deutschland und andere Verbündete unter Zugzwang gesetzt. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev appellierte am Wochenende eindringlich an die Bundesregierung, schnell den Weg für die Lieferung von Leopard-2-Panzern frei zu machen. „Zum Diskutieren haben wir sehr wenig Zeit“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Deutsche Waffen, deutsche Panzer sind überlebenswichtig.“

Die Briten wollen schon in den kommenden Wochen 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 in die Ukraine schicken. Die britische Regierung will die Entscheidung als Signal an die Verbündeten verstanden wissen. An diesem Freitag werden die Verteidigungsminister westlicher Staaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über weitere militärische Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Die Bundesregierung hat sich noch nicht dazu positioniert. Ob Deutschland die Leopard 2 selbst zügig liefern könnte, ist unklar. „Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopard-Panzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres“, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der „Bild am Sonntag“. Rheinmetall hat sich als einziges deutsches Unternehmen darauf spezialisiert, alte Leopard-2-Panzer instandzusetzen und zu modernisieren und sie dann weiterzuverkaufen. „Die Fahrzeuge müssen für einen Kriegseinsatz umgebaut werden. Sie werden komplett auseinandergenommen und dann wieder neu aufgebaut.“

Ein Leopard-Panzer der polnischen Armee bei einer Übung. © L. Muszynski/dpa

Die Bundeswehr hat ihre Leopard-2-Panzer älterer Bauart weitgehend abgegeben und verfügt selbst nur noch über gut 300 modernere Exemplare, die sie eigentlich selbst braucht. dpa