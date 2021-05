Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl (1921 bis 1943) erinnert jetzt eine Briefmarke an die Kämpferin gegen den Nationalsozialismus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte am Donnerstag die Briefmarke in Berlin vor. Gleichzeitig eröffnete Scholz am Holocaustmahnmal in der Hauptstadt eine Ausstellung über Scholls Leben, wie das Internationale Auschwitz Komitee mitteilte.

