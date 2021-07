„Brauchen Warnungen für jedes Handy“

In den Wochen vor der Bundestagswahl führt diese Redaktion große Interviews mit den Spitzenkandidaten und -kandidatinnen aller Parteien. Den Auftakt bildet FDP-Chef Christian Lindner, der seine eigenen Schlüsse aus der verheerenden Flut im Westen unseres Landes zieht. Jochen Gaugele und Theresa Martus

Als 21-Jähriger im Landtag Christian Wolfgang Lindner (42) ist seit Dezember 2013 Bundesvorsitzender der FDP und seit 2017 auch deren Fraktionschef im Bundestag. Der Wuppertaler studierte Politikwissenschaft, Staatsrecht und Philosophie. Als 21-Jähriger zog er in den Landtag Nordrhein-Westfalens ein. Der Porsche-Fan lebt mit der Journalistin Franca Lehfeldt zusammen. ZRB

Herr Lindner, die Flut hat viele Menschen ohne Vorwarnung getroffen. Warum funktioniert in Deutschland der Katastrophenschutz nicht?

Christian Lindner: Es sind entsetzliche Bilder. Wir alle fühlen mit den Opfern. Ich habe selbst Familie in Erftstadt und in Leichlingen und bin froh, dass alle wohlauf sind. Wir werden zukünftig mit vielen Folgen des globalen Klimawandels zu tun haben – und müssen uns dafür rüsten. Dazu gehört ein niedrigschwelliges und digitales Frühwarnsystem. Mit der Mobilfunkinfrastruktur sind Warnungen per SMS auf jedes Handy in einem Gefahrenbereich leicht umsetzbar. Allerdings behindert die Rechtslage diesen Cell Broadcast, der in anderen Ländern üblich ist. Das will die FDP ändern.

Und wenn das Mobilfunknetz ausfällt?

Lindner: In der Lage selbst brauchen wir noch andere Kommunikationsmittel wie Sirenen und Lautsprecher, wenn das Strom- oder Mobilfunknetz ausgefallen sein sollte. Aber es gibt Katastrophen, die sich Stunden oder Tage vorher abzeichnen. Da muss eine digitale Infrastruktur den Behörden zur Verfügung stehen.

Die FDP hat Horst Seehofer als Schuldigen ausgemacht. Ihr Stellvertreter Michael Theurer spricht von einem Systemversagen, „für das der Bundesinnenminister Seehofer unmittelbar die persönliche Verantwortung trägt“. Was folgt daraus?

Lindner: Diese Debatte ist nicht abgeschlossen. Sie wird derzeit von Fachpolitikern geführt. Als Parteivorsitzender warte ich eine fundierte Analyse ab, bevor ich Verantwortung zuweise. Wichtiger ist aber, dass wir gemeinsam die Frage klären, ob und wie die Meldungen des EU-Flutwarnsystems früher an die Menschen hätten gelangen können. Nach der Pandemie und dieser Katastrophe verdichtet sich der Eindruck, dass unser Staat in seinen Kernfunktionen nicht überzeugt. Bei digitaler Bildung und Verwaltung, Infrastruktur, Bundeswehr, Justiz und anderem sind wir nicht auf der Höhe der Zeit. Und das wohlgemerkt, obwohl der Staat von Jahr zu Jahr mehr Geld in der Kasse hat. Wir müssen umsteuern – weg von Umverteilung und Subventionen und hin zu Investitionen in Kernfunktionen.

Haben Sie die Katastrophenregion besucht?

Lindner: Ich war in meinem Wahlkreis in Leichlingen. Ich hatte mich aber bewusst gegen eine Pressebegleitung entschieden. Wer nicht im Krisenmanagement ist, sollte die akute Situation meiden. Meine Aufgabe sehe ich in Berlin, wo wir parlamentarische Vorschläge für die Bundesnothilfe vorbereiten.

Armin Laschet ist mehrfach in dem Flutgebiet gewesen, und er hat gelacht, während der Bundespräsident seine Trauerrede hielt. Finden Sie die Empörung über den Kanzlerkandidaten der Union angemessen?

Lindner: Herr Laschet hat sein Bedauern geäußert. Jetzt können die Menschen das beurteilen. Auch die Führungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit von Frau Baerbock waren Gegenstand von Debatten, sodass sich alle ein Urteil bilden konnten. Ich rate dazu, jetzt die inhaltlichen Fragen zu besprechen. Vor uns liegen große Aufgaben. Nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Erneuerung der wirtschaftlichen Grundlagen unseres Landes. Ohne eine starke Wirtschaft werden uns die Mittel fehlen, um soziale und ökologische Ziele zu erreichen.

Extreme Wetterphänomene wie jetzt im Westen werfen eine beklemmende Frage auf: Haben wir die Chance, eine Klimakatastrophe abzuwenden, schon verpasst?

Lindner: Es gibt zwei Aufgaben. Einerseits gibt es bereits einen Klimawandel, an den wir uns hier anpassen müssen. Vom Hochwasserschutz bis zur Aufforstung anderer Baumarten in den Wäldern. Andererseits ist die Begrenzung der Erderwärmung eine Menschheitsaufgabe. Dabei kommt Deutschland eine Schlüsselrolle zu. Ich möchte dazu einladen, den Klimaschutz als Teil einer Fortschritts- und Wachstumsagenda neu zu starten.

Haben wir dafür noch die Zeit?

Lindner: Seit den Zeiten des grünen Umweltministers Jürgen Trittin verfolgt Deutschland einen bürokratischen Politikansatz. Neuerdings kommen noch Verbote und Appelle an Verzicht auf Wachstum dazu. Als moralischer Weltmeister werden wir China, Südamerika, Indien oder Afrika für den Klimaschutz nicht begeistern können. Milliarden Menschen auf der Welt haben nichts, auf das sie verzichten könnten. Wir müssen also Technologie-Weltmeister werden, um wirtschaftliches Vorankommen und eine freiheitliche Lebensweise mit Ressourcenschonung zu vereinbaren.

Glauben Sie, die Klimaziele lassen sich ganz ohne Verbote erreichen?

Lindner: Mindestens ein Verbot ist nötig: Wir dürfen nicht mehr Kohlendioxid ausstoßen als vereinbart. Wie sich das verbleibende, strikt begrenzte CO2-Budget verteilt, sollten wir weitgehend der Marktwirtschaft überlassen. Wir können jetzt schon CO2-neutral mit dem Verbrennungsmotor unterwegs sein, mit sauberen, synthetischen Kraftstoffen. Die Orientierung auf Verbote wird kein Modell für die Welt sein. Damit werden wir höchstens bei uns Einsparziele erreichen?– nachdem wir unsere wirtschaftliche Substanz, Jobs und soziale Absicherung für Millionen Menschen geopfert haben.

Die Flutkatastrophe hat die Corona-Krise für eine Weile in den Hintergrund gerückt, obwohl die Inzidenzen sprunghaft steigen. Wie sollen Bund und Länder darauf reagieren?

Lindner: Erstens: Wir müssen Fortschritte beim Impfen erzielen – etwa mit mobilen Impfteams, die spontan auf dem Parkplatz des Supermarkts eine Impfung anbieten. Zweitens: Wir brauchen eine In–frastruktur für systematische Testungen, insbesondere in den Schulen, auch mehrfach die Woche. Drittens müssen wir andere Rechtsgrundlagen schaffen: Wir dürfen nicht nur auf die Inzidenz schauen. Die Impfquote, die Positivquote bei den Tests und die Belegung der Krankenhäuser müssen ebenfalls einbezogen werden, wenn es um die Bewertung der Lage und um Schutzmaßnahmen geht.

Steuern wir auf einen weiteren Lockdown zu?

Lindner: Geimpfte müssen die Garantie bekommen, dass sie keinen Lockdown mehr erleben werden. Für sie sind Einschränkungen nicht mehr gerechtfertigt – mit Ausnahme der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in bestimmten öffentlichen Räumen, wo der Impfstatus nicht geprüft werden kann. Und für die Nicht-Geimpften muss es so viel gesellschaftliche Freiheit wie möglich geben – auch mithilfe von Tests.

Verreisen Sie noch vor dem Wahlkampf-Endspurt?

Lindner: Nur noch aus dienstlichem Anlass. Und eine Dienstreise nach Großbritannien zu Gesprächen mit Regierungsvertretern habe ich kürzlich vorsorglich abgesagt.

Wird die FDP diesmal regieren?

Lindner: Frau Baerbock und Herr Scholz können nicht sicher sein, dass wir jedes beliebige Angebot annehmen.

Soll das heißen, Grüne und SPD müssen doch nicht alle Hoffnung auf ein Ampelbündnis fahren lassen?

Lindner: Jetzt drehen Sie meinen Satz ins Gegenteil um. Ich habe unterstreichen wollen, dass für uns weiterhin Inhalte zählen. Auf das Wort der FDP ist Verlass, denn wir streben nicht Ministerposten für die eigene Karriere an, sondern Veränderungen in Deutschland. Nach meiner Erwartung wird der Regierungsbildungsauftrag an Armin Laschet und die CDU/CSU gehen. Die einzig verbliebene Frage ist, ob es Schwarz-Grün wird oder eine Regierung mit Beteiligung der FDP. Anders gesagt, ob Robert Habeck mit seinen Ideen zu Steuererhöhungen und der Aufweichung der Schuldenbremse Verantwortung für die Staatsfinanzen übernimmt oder ein Finanzminister Christian Lindner, der die Schuldenbremse einhalten will, Steuererhöhungen ausschließt und an Entlastungen arbeiten möchte. In Deutschland zahlt niemand zu wenig Steuern – außer vielleicht Amazon und Google.