Bosbach unterstützt Maaßen

Erfurt. Am Sonntag soll Wolfgang Bosbach im Thüringer Wald auftreten. Dort, in einem Wirtshaus im kleinen Ort Zella-Mehlis, will der vormalige Oberinnenpolitiker der Union Bundestagswahlkampf für den örtlichen Direktkandidaten der CDU machen. So weit, so normal. Jedoch heißt der Kandidat, für den Bosbach wirbt, Hans-Georg Maaßen. Schon seit Tagen wogt Empörung durch die sozialen Medien: Damit, heißt es von linker Seite, mache sich die CDU endgültig mit einem erklärten Rechtsaußen gemein.

Maaßen ist spätestens eine Reizfigur, seit er im Herbst 2018 nach mindestens missverständlichen Aussagen zu den rechtsextremistischen Ausschreitungen in Chemnitz als Chef des Bundesverfassungsschutzes abgelöst wurde. Danach war er als unfreiwilliger Frühpensionär vor allem in Ostdeutschland für den rechtskonservativen CDU-Verein „Werteunion“ unterwegs. In Thüringen warb er 2020 dafür, einen Ministerpräsidenten notfalls auch mit Stimmen der AfD zu wählen – und begrüßte denn auch die Wahl des Liberalen Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten.

Trotzdem, oder eher deshalb, wurde Maaßen vor drei Monaten von der Südthüringer CDU gegen den? Willen der Landesparteispitze und des Konrad-Adenauer-Hauses als Bundestagsdirektkandidat nominiert. Seitdem ist der Wahlkreis 196 zum Kampfgebiet geworden. Die SPD hat den früheren Biathlon-Olympia-Helden Frank Ullrich gegen Maaßen aufgestellt. Die Linke kürte den DGB-Landeschef zum Kandidaten. ZRB