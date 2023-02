Boris Pistorius der populärste Politiker in Deutschland

Von null auf Platz eins - das hat es seit fast 20 Jahren nicht mehr im Politbarometer gegeben: Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) belegt beim ersten Einstieg in die Top Ten gleich die Spitze des Rankings und ist damit der beliebteste Politiker in Deutschland. Auf der Skala von plus bis minus fünf erzielt er einen Imagewert von 1,6. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten -

...