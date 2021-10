Boris Johnson und das Kriseln des Vereinigten Königreichs

London. Ausgerechnet kurz vor dem Parteitag von Boris Johnsons Konservativen herrscht im Vereinigten Königreich Krisenstimmung. Die Autofahrer müssen sich mit massiven Schwierigkeiten an den Tankstellen herumschlagen. Viele Zapfsäulen sind nicht in Betrieb, und dort, wo es noch Sprit gibt, müssen sich die Menschen oft in kilometerlange Staus einreihen. Grund ist ein massiver Mangel an Lastwagenfahrern. Der sorgte auch bereits in Supermärkten für teilweise leere Regale und könnte die Preise für viele Produkte nach oben treiben.

Premierminister Johnson war tagelang abgetaucht und schwieg, dann spielte er die Krise herunter. „Wir fangen an, erste Anzeichen einer Verbesserung zu sehen“, sagte er in einem kurzen Clip und versprach, für Weihnachten werde man die Versorgungslage in den Griff bekommen.

Anstieg der Energiekosten

Johnson macht das Siegeszeichen vor dem UN-Treffen in New York. © dpa

Doch als wären die Knappheiten noch nicht genug, müssen die Verbraucher in Großbritannien einen heftigen Anstieg der Energiekosten verkraften, der das Land besonders hart trifft, weil es kaum über Gasvorräte verfügt. Und steigt die Inflationsrate, könnten auch bald die Zinsen steigen, was viele Hausbesitzer in Schwierigkeiten bringen könnte.

Zudem ist das „Furlough Scheme“, die britische Variante des Kurzarbeitergelds, Ende September ausgelaufen. Das Programm hatte Tausende Menschen in Jobs gehalten, die es womöglich gar nicht mehr gibt. Das alles kommt nach der unpopulären Entscheidung Johnsons, trotz anderslautender Wahlversprechen die Sozialabgaben zu erhöhen, um eine dringend notwendige Pflegereform zu finanzieren. Die Rede ist bereits von einer heraufziehenden „Cost of Living Crisis“ (Krise der Lebenshaltungskosten) und einem „Winter of Discontent“ (Winter der Unzufriedenheit). Befürchtet wird, dass zahlreiche Menschen in die Armut rutschen könnten.

Von den Abgeordneten geliebt

Trotzdem glaubt der Politikwissenschaftler Anand Menon vom King’s College in London, dass die Tories Johnson beim Parteitag in Manchester „wie einen Helden“ feiern werden. „Die Tory-Mitglieder lieben ihn und die Tory-Abgeordneten lieben ihn auch, weil er (Wahlen) gewinnt“, so Menon im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Es werde sicherlich „eine Menge ziemlich hart geführter Debatten“ über die wirtschaftlichen Entscheidungen geben. Aber noch glaubt er nicht, dass der Premier dadurch Schaden genommen hat, warnt aber: „Wenn es wirtschaftlich wirklich schlecht läuft und besonders wenn es eine hohe Inflations- und Arbeitslosenrate geben sollte, wird das der Regierung Schwierigkeiten bereiten“.

Auch Florian Foos, der an der London School of Economics im Bereich Political Behaviour forscht, sieht Risiken für Johnson in einer schwächelnden Wirtschaft. Doch auch eine erneute Verschärfung der Pandemie könne die Stimmung im Land zu Ungunsten der Konservativen beeinflussen dpa