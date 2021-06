Blogger in Hausarrest

Minsk. Der in Belarus bei der Zwangslandung eines Ryanair-Flugzeugs festgenommene Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega sind in Hausarrest verlegt worden. Das teilte das Ermittlungskomitee in der Hauptstadt Minsk am Freitag mit. Beide hätten „übereinstimmende Geständnisse“ abgelegt und zugesichert, mit den Ermittlern zu kooperieren. Auch die russische Botschaft in Minsk erklärte, dass Sapega in Hausarrest versetzt worden sei. Die britische BBC meldete unter Berufung auf Protassewitschs Vater, dass sein Sohn nicht mehr im Gefängnis sei.

AdUnit urban-intext1

Die Mutter des Bloggers, Natalia Protassewitsch, gab im Exil zu bedenken, dass die Anklagepunkte weiter bestehen blieben. Die autoritäre Führung in Minsk wirft dem 26-jährigen Blogger unter anderem vor, Massenunruhen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert und so die „öffentliche Ordnung grob verletzt“ zu haben. Protassewitschs Mutter sagte, ihre in Minsk lebende Tochter sei am Donnerstagabend zu einer ihr angegebenen Adresse gefahren, habe Roman dort angetroffen und ihm Essen und Kleidung übergeben. Sapegas Anwalt sagte dem unabhängigen Internetsender Doschd, die 23-Jährige habe ihre Eltern in einem Restaurant in der Hauptstadt Minsk getroffen. dpa