Der nächste Sonntag sollte in Europa ein besonderer Tag sein. Am frühen Morgen des 28. März sollten die Uhren europaweit zum letzten Mal um eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt werden, so hat es das EU-Parlament vor zwei Jahren beschlossen. In einem Teil der Europäischen Union, wahrscheinlich auch in Deutschland, hätte von nun an dauerhaft Sommerzeit gegolten – Länder, die sich lieber für

...