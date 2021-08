Was wird aus den Frauen in Afghanistan? Kurz nach ihrer Machtübernahme beteuern die Taliban, die Rechte von Frauen zu respektieren – doch daran gibt es berechtigte Zweifel. Betroffene aus Kabul berichten.

Karima sitzt in Kabul zu Hause. Verängstigt, voller Furcht vor dem, was noch kommt. Die 22-Jährige, deren Name hier geändert wurde, ist Sozialarbeiterin und Journalistin, sie hilft

...