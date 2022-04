Bischöfin eingeführt

Karlsruhe. Mit der feierlichen Übergabe des Amtskreuzes ist die erste badische Bischöfin, Heike Springhart, am Sonntag offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Das Kreuz sei ein Zeichen ihres Amtes und weise auf Jesus Christus hin, sagte Synodalpräsident Axel Wermke im Beisein von mehr als 500 Gästen in der Stadtkirche Karlsruhe, als er ihr das Amtskreuz überreichte. In dem Gottesdienst unter dem Motto „Tore gehen auf“, der live vom SWR-Fernsehen übertragenen wurde, ist auch ihr Vorgänger, Jochen Cornelius-Bundschuh (64), in den Ruhestand verabschiedet worden. In ihrer Predigt plädierte Springhart für eine offene und lernfähige Kirche, die den Mut habe, sich auch verletzlich zu zeigen. „Wir wissen um die Kraft, die in der Schwachheit steckt“, sagte sie. Dabei komme es auch darauf an, den Blick für Grenzverletzungen zu schärfen und geschehenes Unrecht „klar und transparent“ aufzuarbeiten. Als Beispiel nannte sie den Bereich sexualisierter Gewalt. Hier müsse die Kirche auf der Seite der Opfer stehen.

Zum Ukraine-Krieg erklärte die Landesbischöfin, die Menschen erwarteten von der Kirche Worte der Klarheit und Besonnenheit. Die Kirche halte an der Hoffnung auf Frieden ohne Waffengewalt fest. Zur Gewaltlosigkeit könnten allerdings nur die von der Gewalt selbst Betroffenen aufrufen. „Aus der sicheren Position heraus die Opfer von Waffengewalt zum passiven Widerstand aufzurufen, ist zynisch.“ epd