Bischöfe uneinig

Fulda. In der Debatte um eine Reform der katholischen Kirche ziehen die deutschen Bischöfe nicht an einem Strang. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte am Donnerstag zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda, man habe das Thema „sehr strittig, aber gut“ diskutiert. „Die unterschiedlich profilierten Bischöfe in der Bischofskonferenz sind hier nicht in allem einer Meinung“, sagte er. Das sei aber offen ausgesprochen worden.

Auf Reformkurs: Auszug der Bischöfe nach dem Auftaktgottesdienst. © dpa

Die Reformbewegung „Wir sind Kirche“ kritisierte eine Blockadehaltung einzelner Bischöfe. Auch bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs liegt aus Sicht Bätzings noch ein langer Weg vor der katholischen Kirche: So gibt es derzeit noch rund 1000 offene Fälle im System der Anerkennungsleistungen.

Am Ende des Synodalen Wegs sollen konkrete Reformen stehen. Dabei geht es um die Themen Position der Frauen in der Kirche, katholische Sexualmoral, Umgang mit Macht und Ehelosigkeit der Priester. Kritiker der Reformen sind unter anderem die beiden Konservativen Rainer Maria Woelki aus Köln und Rudolf Voderholzer aus Regensburg. Vom 30. September bis zum 2. Oktober tritt in Frankfurt/Main zum zweiten Mal die Synodalversammlung zusammen. Das Gremium soll am Ende konkrete Handlungsempfehlungen vorgeben. dpa