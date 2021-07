Biontech jetzt nach erster Astra-Dosis

Berlin. Mit der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante in Deutschland passt die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung an. So sollen Menschen, die eine erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten, teilte das Gremium am Donnerstag mit.

Die Expertinnen und Experten begründen diesen Rat damit, dass die Immunantwort nach dem Verabreichen von zwei verschiedenen Präparaten – erst Vektor-, dann mRNA-Impfstoff – der Immunantwort nach zwei Dosen Astrazeneca „deutlich überlegen“ sei. Fachleute sprechen von einem heterologen Impfschema. Dieses hatte die Stiko bisher nur jüngeren Menschen angeraten, die bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen hatten, bevor dieser Impfstoff nur noch für Impfwillige ab 60 Jahren empfohlen wurde.

Apotheken begrüßen neuen Kurs

„Das ist eine absolut gute Entscheidung“, sagt auch Thomas Preis vom Apothekerverband NRW. Wegen der höheren Wirksamkeit, aber auch, weil „Biontech oder Moderna der verträglichere Impfstoff ist, ohne mögliche Probleme wie die Sinusvenenthrombose“. Die Stiko betonte, es sei angesichts der deutlich ansteckenderen Delta-Variante wichtig, die zweite Impfstoffdosis „zeitgerecht wahrzunehmen“. Nach nur einer Impfstoffdosis scheine der Schutz gegen Delta „deutlich herabgesetzt“ zu sein. Der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis solle bei der Kombination mindestens vier Wochen betragen. Für die anderen Impfungen heißt es: drei bis sechs Wochen bei Biontech/Pfizer, vier bis sechs Wochen bei Moderna, neun bis zwölf Wochen bei Astrazeneca und „ab vier Wochen“ bei der Kombination aus Astrazeneca und mRNA-Impfstoff.

„Schon bald wird mehr Impfstoff vorhanden sein als nachgefragt wird. Bereits diese Woche konnten alle Hausärzte komplett beliefert werden“, sagt Preis. Für die Auffrisch-Impfungen im Herbst bei bereits Doppelt-Geimpften sieht Preis auch keine Gefahr eines Impfstoff-Engpasses.

Unterdessen will sich das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac trotz geringerer Wirksamkeit weiter um eine Zulassung des Curevac-Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) bemühen. „Unser Covid-19-Impfstoff bietet einen robusten Schutz vor mittelschweren und schweren Erkrankungen, vor Krankenhausaufenthalten und Tod für 15 unterschiedliche Virusvarianten“, stellte Vorstandschef Franz-Werner Haas am Donnerstag die finalen Ergebnisse einer Studie des Unternehmens mit 40 000 Teilnehmern in Europa und Lateinamerika vor. Die Bundesregierung plant die Impfkampagne jedoch bereits ohne Curevac.