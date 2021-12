Bildung Bettina Stark-Watzinger

Die Volkswirtin muss in diesem Ressort die unzähligen Bildungsversprechen der FDP einlösen. Daher wird Christian Lindner ein besonderes Auge auf Stark-Watzinger haben. Die 53-Jährige will nicht weniger als eine „Bildungsrevolution“ starten, die die Lehrerinnen und Lehrer von Verwaltungsvorgaben befreit und konsequente Digitalisierung in die Klassenzimmer bringt. Dabei sagt die FDP-Frau dem Bildungsföderalismus den Kampf an, der ihrer Meinung nach für bildungspolitischen Stillstand steht. Sie ist selbst Mutter von zwei erwachsenen Töchtern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1