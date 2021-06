Biden will Frau nach Berlin senden

Berlin/Washington. US-Präsident Joe Biden will erstmals eine Frau als Botschafterin nach Deutschland schicken: die Politikwissenschaftlerin Amy Gutmann. Die 71-Jährige mit deutsch-jüdischen Wurzeln ist derzeit noch Präsidentin der weltweit renommierten Universität Pennsylvania. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stellten die USA bereits am 18. Juni ein Ersuchen auf Zustimmung zu der Personalie bei der deutschen Botschaft in Washington. Derzeit wird es noch vom Bundespräsidialamt geprüft. Nach einer offiziellen Nominierung durch Biden müsste dann der US-Senat noch zustimmen.

Der Botschafterposten in Berlin ist seit mehr als einem Jahr vakant. Der von Bidens Vorgänger Donald Trump entsandte Botschafter Richard Grenell war Anfang Juni 2020 zurückgetreten. Seitdem wird die Botschaft von Robin Quinville kommissarisch geführt. Gutmann ist seit 2004 Präsidentin der University of Pennsylvania in Philadelphia, eine der angesehensten Universitäten der USA. Ihr Vertrag läuft noch bis 2022. Sie erhielt zahlreiche Preise. 2011 zählte sie das Magazin „Newsweek“ zu den „150 Frauen, die die Welt bewegen“, 2018 die Zeitschrift „Fortune“ zu den 50 größten Führungspersönlichkeiten der Welt.

Amy Gutmann wurde 1949 in New York geboren, studierte Politologie an der Elite-Universität Harvard und lehrte fast drei Jahrzehnte in Princeton in New Jersey, bevor sie nach Pennsylvania ging. Die Neubesetzung des Botschafterpostens ist bei den Außenpolitikern in Berlin fast schon sehnsüchtig erwartet worden. Sollte Gutmann Botschafterin werden, wäre dies ein weiteres Zeichen für einen Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ihre vordringliche Aufgabe wäre es, die Schäden aus der Ära Trump zu reparieren. dpa