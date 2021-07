Biden warnt vor echtem Krieg mit einer Großmacht

Washington. Ein Cyberangriff großen Ausmaßes wäre aus Sicht von US-Präsident Joe Biden der wahrscheinlichste Auslöser für einen echten Krieg zwischen Amerika und einer anderen Großmacht. Die Äußerung hat für Aufsehen gesorgt. Der Präsident erklärte bei seinem Antrittsbesuch in der Zentrale von Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines in McLean: „Ich denke, dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass wir am Ende – nun, wenn wir in einem Krieg, einem echten heißen Krieg mit einer Großmacht enden –, dass dies die Konsequenz eines Cyberangriffs von großer Tragweite sein wird. Und die Fähigkeiten (für einen solchen Cyberangriff) nehmen exponentiell zu.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Russland und China sind die Hauptadressaten von Bidens Äußerungen. Beide Großmächte sieht der US-Präsident im Cyberraum als größte Bedrohung für die Integrität der USA. Zuletzt hatten diverse Hackerangriffe auf große US-Firmen und Regierungsstellen für Schlagzeilen gesorgt. US-Geheimdienste halten russische Akteure für die Verursacher. Biden sieht aber auch das geopolitische Expansionsstreben Pekings als Bedrohung. Präsident Xi Jinping sei es „todernst“ damit, China bis 2040 zur „mächtigsten Militärmacht der Welt“ zu machen, sagte der US-Präsident.

Androhung von Konsequenzen

Cybersicherheit steht auf der politischen Agenda des US-Präsidenten weit oben. Substanzielle Konsequenzen, soweit man weiß, gab es bisher aber nicht. Für den Angriff mit der Software Solarwinds verhängten die USA finanzielle Sanktionen gegen Russland. Beim Gipfeltreffen in Genf Mitte Juni drohte Biden Wladimir Putin mit nicht näher beschriebenen Konsequenzen, falls Moskau Cyberkriminellen nicht das Handwerk legt, die von russischem Territorium aus Angriffe gegen die USA durchführen. Zudem legte Biden dem russischen Präsidenten einen digitalen Nichtangriffspakt vor. Danach sollen 16 Sektoren wichtiger Infrastruktureinrichtungen – darunter Strom- und Wasserversorgung, Atomkraftwerke, das Wahlsystem, Krankenhäuser und Flughäfen – von künftigen Cyberaktivitäten beider Großmächte ausgenommen werden. Der Kreml bestreitet allerdings jede Verantwortung für die besagten Cyberangriffe.

Erst vor wenigen Tagen hat der Präsident Peking direkt für einen Cyberangriff verantwortlich gemacht. Dabei geht es um das E-Mail-System von Microsoft. Hunderttausende Computer und Netzwerke weltweit wurden potenziell zum Ziel von Hackerangriffen. Bidens Außenminister Antony Blinken sagte, dass das chinesische Ministerium für Staatssicherheit Hacker für den Angriff auf Microsoft angeheuert und bezahlt habe. Blinken sprach davon, dass China ein ganzes „Ökosystem mit kriminellen Auftragshackern“ geschaffen habe. Diese Kriminellen kosteten „Regierungen und Geschäfte Milliarden von Dollar an gestohlenem geistigen Eigentum, Lösegeldzahlungen und Präventionsmaßnahmen“. Washington versammelte Australien, Kanada, Japan, Neuseeland und Großbritannien hinter sich, um China frontal zu kritisieren. Auch die Nato und die EU beteiligten sich an der Lesart, dass China sich im „Cyberspace verantwortlich verhalten muss“. Peking wies die Vorwürfe als „dämonisierend“ zurück. Peking wirft Washington eine „fehlgeleitete“ Politik vor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Ansicht von ehemaligen Geheimdienstlern in Washington bewegt sich Biden mit seinen Worten auf bekanntem Terrain. Bereits die Vorgängerregierungen Obama und Trump hatten sich substanzielle militärische Schritte im Falle einer Cyberattacke mit großen Kollateralschäden für das öffentliche Leben in den USA vorbehalten. Mit seiner von einer Hypothese ausgehenden Zuspitzung (Krieg!) wolle Biden in Richtung China und Russland seine Warnung vor Vergeltung bekräftigen, falls weitere Großattacken auf sensible Infrastrukturen aus diesen beiden Ländern kommen sollten.