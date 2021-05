Biden trifft Hinterbliebene von George Floyd

Washington. Ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ist US-Präsident Joe Biden mit Angehörigen des Opfers zusammengekommen. Das Weiße Haus teilte mit, an dem Treffen in Washington am Jahrestag von Floyds Tod habe auch Vizepräsidentin Kamala Harris teilgenommen. Biden forderte nach dem rund einstündigen Gespräch hinter verschlossenen Türen im Weißen Haus am Dienstag (Ortszeit) weitere Maßnahmen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Verurteilung des weißen Polizisten Derek Chauvin wegen Floyds Tod im April sei ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit gewesen, teilte Biden mit. „Aber unser Fortschritt kann dort nicht aufhören.“

Gesetz noch nicht verabschiedet

Biden forderte den Kongress erneut dazu auf, ein nach George Floyd benanntes Gesetz für Polizeireformen zu verabschieden. „Um eine wirkliche Veränderung herbeizuführen, müssen wir Rechenschaft ablegen, wenn Polizeibeamte ihren Eid verletzen.“ Er hoffe darauf, dass er das Gesetz bald unterzeichnen könne. „Wir müssen handeln. Wir stehen an einem Wendepunkt.“

Bei einer Stellungnahme vor dem Weißen Haus forderten auch Floyds Angehörige eine Verabschiedung des Gesetzes. Sein Bruder Philonise Floyd sagte : „Wenn man Bundesgesetze machen kann, um den Vogel, den Weißkopfseeadler, zu schützen, kann man auch Bundesgesetze machen, um People of Color zu schützen.“ Biden hatte den Kongress vergeblich dazu aufgerufen, das Gesetz spätestens zum Jahrestag von Floyds Tod zu beschließen. Das von Bidens Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hat den Entwurf verabschiedet. Im Senat sind sie aber auf die Stimmen mehrerer Republikaner angewiesen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte der Präsident lasse den Verhandlungsführern „Zeit und Raum“ für ihre Gespräche über das Gesetz. dpa