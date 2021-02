Teheran. Iran hat die die Luftangriffe der USA im Osten Syriens scharf verurteilt. „Diese illegalen Angriffe sind ein klarer Verstoß gegen internationales Recht und die territoriale Integrität Syriens“, sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Freitagabend. Solche „Aggressionen“ würden die Krise in Syrien nur weiter eskalieren und die Friedensbemühungen untergraben, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Das US-Militär hatte am Donnerstag im Osten Syriens Luftangriffe gegen Milizen geflogen, die eng mit dem Iran verbündet sind. Dabei kamen mindestens 19 Kämpfer der Milizen ums Leben, wie es aus ärztlichen Kreisen hieß. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums handelte es sich um eine Antwort auf Angriffe gegen US-Soldaten und ihre Partner im benachbarten Irak. Es war der erste Militäreinsatz unter dem Oberbefehl des neuen Präsidenten Joe Biden. dpa