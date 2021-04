Biden nennt Völkermord beim Namen

Washington. Als Joe Biden und Recep Tayip Erdogan am Freitag erstmals seit Amtsantritt des US-Demokraten telefonierten, verständigten sich die Präsidenten von Amerika und der Türkei auf ein „effektives Management von Meinungsverschiedenheiten“. In der bürokratischen Formulierung ist schon angelegt, dass der historische Schritt, den Biden am Sonnabend mit der offiziellen Bezeichnung der massenhaften Ermordung der Armenier in der Endphase des Osmanischen Reichs vor über 100 Jahren als „Völkermord“ tat, nicht in einem heillosen Zerwürfnis zwischen Washington und Ankara enden wird.

AdUnit urban-intext1

Warum? Biden hat das Momentum für sich. Die Türkei, wirtschaftlich und durch Missmanagement in der Corona-Pandemie stark unter Druck, braucht die USA derzeit mehr als umgekehrt. Darum wird sich Erdogans bekannte Bereitschaft, in Angelegenheiten der nationalen Ehre die Dinge eskalieren zu lassen, in Grenzen halten. Biden hat auch gar kein Interesse daran. Seine symbolische Geste am 106. Jahrestag der armenischen Tragödie will keinen Tadel verteilen, wie der Präsident sagte. Sondern bei Nennung der historischen Wahrheit unmissverständlich unterstreichen, was war. Und dass es sich nicht wiederholt. Im Fall Biden darf man unterstellen, dass der Wille, endlich reinen Tisch zu machen, eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung spielte. Der 78-Jährige war seit seinem Einzug in den Senat in den 70er Jahren immer wieder Ohr- und Augenzeuge des Eiertanzes, den die USA aufführten, um Ankara in der Armenier-Frage sanft zu stimmen. Gewiss, Ronald Reagan hatte vor 40 Jahren einmal im Zusammenhang mit dem Holocaust der Nazis vom Genozid an den Armeniern gesprochen – aber, ohne dass dies offizielle Regierungssprachregelung geworden wäre. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama – sie alle hatten in Wahlkämpfen getönt, die wissenschaftlich dokumentierte Ermordung von bis zu 1,5 Millionen christlichen Armeniern in den Jahren 1915 bis 1917 als Völkermord zu bezeichnen. Einmal im Amt, ließen sie sich durch Drohungen Ankaras einschüchtern. Die Türkei sei geostrategisch als Nato-Mitglied mit Blick auf die Lage im Nahen Osten sei zu wichtig, als dass man einen Bruch mit ihr riskieren dürfe.

Dass Erdogan Washingtons neue Bewertung in der Armenien-Frage zum Anlass nehmen wird, sich nun vom Westen und der Nato zu lösen und sich verstärkt Russland zuzuwenden, sei nicht zu erwarten, heißt es inoffiziell im US-Außenministerium. Innenpolitisch hat Biden für seine Geste, die von 30 Ländern, darunter Russland und weiten Teile der EU inklusive Deutschland schon vollzogen wurde, breite Rückendeckung. Gerade erst haben rund 40 Senatoren beider Parteien den Präsidenten aufgefordert, bei dem Thema Klartext zu reden.