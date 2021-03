Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem US-Kollegen Joe Biden nach dessen schweren Vorwürfen „Gesundheit“ gewünscht. „Was die Äußerungen meines amerikanischen Kollegen angeht, so sind wir wirklich, wie er sagte, persönlich miteinander bekannt: Was ich ihm antworten würde? Ich würde ihm sagen: Bleiben Sie gesund! Ich wünsche ihm Gesundheit“, sagte Putin am Donnerstag. Biden hatte in einem Interview des US-Fernsehsenders ABC zuvor die Frage bejaht, ob er Putin für einen „Killer“ halte. Seine Wünsche für Biden seien „ohne Ironie und ohne Scherz“, betonte Putin bei einer Videoschalte mit Bürgern auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Beziehungen „sehr schlecht“

Der Kreml hatte Biden scharf kritisiert. „Ich sage nur, dass das sehr schlimme Äußerungen des Präsidenten der USA sind“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Natürlich hat es so etwas in der Geschichte noch nicht gegeben“, so Peskow. Die Beziehungen seien „sehr schlecht“, und Biden habe gezeigt, dass er kein Interesse habe, das Verhältnis zu verbessern. Das Außenministerium beorderte Botschafter Anatoli Antonow nach Moskau zurück aus Protest gegen Bidens Äußerungen dpa