Biden erstmals als Präsident beim Golfen

Washington (dpa) - US-Präsident Joe Biden ist erstmals seit Beginn seiner Amtszeit vor knapp drei Monaten zum Golfspielen gegangen.

AdUnit urban-intext1

Das Weiße Haus teilte mit, Bidens Spielpartner im Wilmington Country Club seien sein Berater Steve Ricchetti und der Schwiegervater seines verstorbenen Sohnes Beau Biden, Ron Olivere, gewesen. Biden (78) spielt seit langem Golf - allerdings nicht so passioniert wie sein Vorgänger Donald Trump (74).

Trump war immer wieder dafür kritisiert worden, als Präsident zu viel Zeit mit Golf zu verbringen. Nach einer Zählung der Webseite «Trump Golf Count» war Trump - dem selber mehrere Golfressorts gehören - in seiner vierjährigen Amtszeit knapp 300 Mal auf dem Golfplatz. Biden verbringt seine Wochenenden in der Regel ohne offizielle Termine in seinem Haus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-246679/2

AdUnit urban-intext2