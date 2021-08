Biden: Angriff gegen IS-Terroristen «war nicht der letzte»

Washington (dpa) - Nach dem Vergeltungsschlag in Afghanistan gegen Kämpfer des örtlichen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat US-Präsident Joe Biden weitere Luftangriffe angekündigt.

«Dieser Angriff war nicht der letzte», erklärte Biden. Mit Blick auf den verheerenden Anschlag in Kabul vom Donnerstag fügte er hinzu: «Wir werden weiterhin alle Personen, die in diesen niederträchtigen Anschlag verwickelt waren, jagen, fassen und dafür bezahlen lassen.» Jeglicher Angriff auf US-Interessen oder das Militär werde vergolten werden, warnte er. «Daran wird es nie Zweifel geben», sagte er.

Bei einem US-Luftangriff in der Provinz Nangarhar waren nach Angaben des US-Militärs vom Samstag zwei ranghohe Vertreter des örtlichen IS-Ablegers getötet worden. Bei dem Anschlag vom Donnerstag in der Nähe des Flughafens in Kabul waren Dutzende Menschen getötet worden, darunter auch 13 US-Soldaten.

