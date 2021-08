BGH bestätigt Urteil gegen Zschäpe

Karlsruhe/Heilbronn. Die Terroristin Beate Zschäpe muss wegen der rassistisch motivierten Anschlagsserie des NSU als Mörderin hinter Gittern bleiben. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf ihre Revision nach Angaben vom Donnerstag und strich nur eine Einzelstrafe. „Die lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe und die festgestellte besondere Schuldschwere sind hiervon jedoch unberührt geblieben.“ Damit ist Zschäpe auch für den Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter im April 2007 in Heilbronn rechtskräftig verurteilt.

Beate Zschäpe muss wegen Mordes lebenslang in Haft. © dpa

Die Urteile gegen die NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben und Holger G. sind laut BGH ebenso rechtskräftig. Hingegen wird über die Strafe für den Mitangeklagten André E. im Dezember verhandelt. (Az.: 3 StR 441/20)

Damit ist das Kapitel um Zschäpe beendet. Die wichtigste Frage war, ob die obersten Strafrichter Deutschlands der Argumentation des Oberlandesgerichts (OLG) München folgen, das Zschäpe als Mittäterin der Neonazi-Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) – und damit als Mörderin – verurteilt hatte. Es gibt keinen Beweis, dass sie selbst an einem der Tatorte war. Die Antwort lautet eindeutig ja: Die Feststellung, Zschäpe habe an der Planung jeder einzelnen Tat mitgewirkt, und die daraus erfolgten Schlussfolgerungen seien „rational nachvollziehbar“, teilte der 3. Strafsenat des BGH mit. Ohne ihre Versprechen, etwa nach dem Tod ihrer beiden Komplizen ein Bekennervideo zu veröffentlichen, hätten die verfolgten Ziele nicht erreicht werden können. dpa