Die goldverzierte Tür im Kreml öffnet sich um 16.20 Uhr. Der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel treten in den Pressesaal ein. Ein Hauch von Abschiedsstimmung liegt in der Luft – es ist Merkels 20. und vermutlich letzter Besuch als Regierungschefin in Russland. Putin, der der Kanzlerin zuvor bereits einen Strauß Blumen überreicht hatte, verteilt Nettigkeiten.

